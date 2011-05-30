ارتقاء توانمندی بانوان راهبرد امور زنان وزارت نیرو در سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، قیومی ظهر دوشنبه در دیدار با بانوان شاغل صنعت آب و برق استان قزوین ضمن تبریک هفته زن حضرت زهرا (س) را بهانه خلقت دانست و افزود: فاطمه زهرا(س) انسانی ملکوتی بود و شایسته است تا بانوان میهن اسلامی با سجایای اخلاقی و رفتارهای عملی آن حضرت بیشتر آشنا شئند.

قیومی با اشاره به راهبردهای امور زنان و خانواده وزارت نیرو گفت: ارتقاء توانمندی بانوان در زمینه های مدیریتی، فرهنگی، علمی و پژوهشی و تحکیم بنیان خانواده از مهمترین راهبردهای وزارت نیرو در سال جاری است.

فاطمه بیگم سیدی مشاور استاندار در امور زنان و خانواده استانداری قزوین نیز در این مراسم گفت: رهنمودهای مقام معظم رهببری برای حضور در عرصه هالی گوناگون مسیر مشارکت زنان در جامعه را هموار کرد و امروز درخشش ببانوان در بسبیاری از عرصه ها فرصتهای فراوانی در جامعه ایجاد کرده است.

سید یوسف جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم در این همایش اظهارداشت: مجموعه صنعت آب و برق در سطح استان در زمره فعالان سازمانها و ادارات استان بشمار می رود و پیشرو و پیشتاز است و موفقیتهای شرکت مرهون نقش بانوان در تمام عرصه ها بوده و این گروه تاثیر گذار حقیقت انکارناپذیر کشورند.

وی در ادامه گفت: امروز حضور بانوان در دانشگاهها و تحصیل و مراکز دولتی بسیار گسترده شده و درخشش بانوان در صحنه های ورزشی نیز بسیار امیدوار کننده است.

در این مراسم به تعدادی از بانوان شاغل در صنعت آب و برق استان هدایایی داده شد.