نخستین فرماندار میاندرود منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی وندوچالی که پیش از این به مدت چهار ماه سرپرستی فرمانداری میاندرود را عهده دار بوده اکنون به عنوان فرماندار شهرستان میاندرود منصوب شده است.

رجبی که پیش تر معاون فرماندار محمودآباد و کارشناس فرمانداری ساری بوده از فرمانداران جوان استان است.

قرار است مراسم معارفه نخستین فرماندار شهرستان میاندرود پنجشنبه 12 خرداد ماه با حضور مسئولان ارشد استان مازندران در فرمانداری میاندرود برگزار شود.

با مصوبه دولت در سفر سوم به مازندران و بر اساس تقسیمات کشور، میاندرود به عنوان نوزدهمین فرمانداری مازندران معرفی شده است.