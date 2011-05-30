رونمایی سه کتاب با موضوع دفاع مقدس در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز اظهار داشت: این سه کتاب در ایام فتح خرمشهربا عنوانهای "ظهر آبی حنظله" به روایت نادرادیبی و نوشته شده توسط فاطمه دهقان نیری در خصوص خاطرات وی از حماسه گردان حنظله در عملیات والفجر مقدماتی است .

غلامحسین رنجکش عنوان کرد: دیگر کتاب این مجموعه " سمفونی برف و سنگ و سکوت " به روایت و نویسندگی برات عزیزی و بازنویسی خسرو عباسی در خصوص عملیات بیت المقدس دو و آخرین اثر رونمایی شده با عنوان " پشت خاکریز " شامل 10 خاطره از رزمندگان که حاصل خاطرات رسیده به جشنواره با کوشش کارشناسان ادبیات این اداره کل انتخاب، چاپ و به علاقمندان حوزه فرهنگ مقاومت ارائه شده است.

وی افزود: این اداره کل پس از تشکیل انجمن و کارگاه نویسندگان دفاع مقدس و کارگاه آموزشی شعر دفاع مقدس در استان البرز اقدام به برگزاری چندین جشنواره ادبی در حوزه شعر و خاطره نویسی و همچنین جلسات متعدد نقد و بررسی کتاب نموده که حاصل کار این گروه چاپ کتابهای رونمایی شده و کتابهای دیگر در این زمینه و نشریه بوده است.