تصویر 10 کاریکاتور؛ از ساعت اعتراض تا پادشاه نچسب!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات پرشمار جهان عرب به ویژه در یمن و لیبی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

از این ستون تا آن ستون!

روزنامه الاتحاد امارات امروز به تاثیرگذاری رژیم صهیونیستی بر جریان تصمیم سازی کاخ سفید توجه دارد که حتی از تاثیرگذاری بر تفکرات اوباما نیز فروگذار نکرده است.

ساعت اعتراض

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به اعتراضات گسترده در جهان عرب توجه دارد که این روزها بر شدت آن افزوده شده است.

پیشنهاد جدید به پادشاه؛ کرسی نچسب!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به بقای چند دهه ای حاکمان دیکتاتور جهان عرب بر قدرت توجه دارد و برای جلوگیری از این مسئله کرسی جدیدی را طراحی کرده که جای نشستن آن از جنس تفلون نچسب است تا حاکم عربی به راحتی از آن برخیزد!

جنگ تانک و کودک

روزنامه البیان امارات به وضعیت این روزهای برخی کشورهای عربی توجه دارد که با توپ و تانک به جان مردمی افتاده اند که تنها خواسته آنها آزادی و دموکراسی است.

تشکیل دولت روی دنده پارکینگ!

روزنامه النهار لبنان امروز به معضل تشکیل دولت در این کشور توجه دارد که همچنان لاینحل باقی مانده و "نجیب میقاتی" نیز از تحقق این هدف بازمانده است.

رابطه انقلاب و آزادی

روزنامه الدستور اردن امروز بازگشایی دائمی گذرگاه رفح را ثمره انقلاب مصر و سرنگونی مبارک دانسته است.

نگرانی صهیونیستی

روزنامه الوطن عربستان از منظری دیگر به نگرانی شدید رژیم صهیونیستی از تصمیم مصر در بازگشایی گذرگاه رفح توجه دارد.

رزم جامه نتانیاهو!

عکاظ عربستان

قذافی و انقلابیون؛ بدون شرح

العرب الیوم

جنگ داخلی در یمن؛ بدون شرح

الوطن عمان