  1. بین الملل
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

کاریکاتورهای عربی/

تصویر 10 کاریکاتور؛ از ساعت اعتراض تا پادشاه نچسب!

تصویر 10 کاریکاتور؛ از ساعت اعتراض تا پادشاه نچسب!

رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به برخی از این کاریکاتورها اشاره می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات پرشمار جهان عرب  به ویژه در یمن و لیبی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

از این ستون تا آن ستون!

 

روزنامه الاتحاد امارات امروز به تاثیرگذاری رژیم صهیونیستی بر جریان تصمیم سازی کاخ سفید توجه دارد که حتی از تاثیرگذاری بر تفکرات اوباما نیز فروگذار نکرده است.

ساعت اعتراض

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به اعتراضات گسترده در جهان عرب توجه دارد که این روزها بر شدت آن افزوده شده است.

پیشنهاد جدید به پادشاه؛ کرسی نچسب!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به بقای چند دهه ای حاکمان دیکتاتور جهان عرب بر قدرت توجه دارد و برای جلوگیری از این مسئله کرسی جدیدی را طراحی کرده که جای نشستن آن از جنس تفلون نچسب است تا حاکم عربی به راحتی از آن برخیزد!

جنگ تانک و کودک

روزنامه البیان امارات به وضعیت این روزهای برخی کشورهای عربی توجه دارد که با توپ و تانک به جان مردمی افتاده اند که تنها خواسته آنها آزادی و دموکراسی است.

تشکیل دولت روی دنده پارکینگ!

روزنامه النهار لبنان امروز به معضل تشکیل دولت در این کشور توجه دارد که همچنان لاینحل باقی مانده و "نجیب میقاتی" نیز از تحقق این هدف بازمانده است.

رابطه انقلاب و آزادی

روزنامه الدستور اردن امروز بازگشایی دائمی گذرگاه رفح را ثمره انقلاب مصر و سرنگونی مبارک دانسته است.

نگرانی صهیونیستی

روزنامه الوطن عربستان از منظری دیگر به نگرانی شدید رژیم صهیونیستی از تصمیم مصر در بازگشایی گذرگاه رفح توجه دارد.

رزم جامه نتانیاهو!

عکاظ عربستان

قذافی و انقلابیون؛ بدون شرح

العرب الیوم

جنگ داخلی در یمن؛ بدون شرح

الوطن عمان

کد مطلب 1324664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها