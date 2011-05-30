نخستین فیلم ترکیبی سه بعدی فرانسه ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از اسکرین دیلی "پشت دیوارها" نخستین تجربه کارگردانی پاسکال سید و ژولین لاکومب است که می رود تا در سینمای فرانسه تاریخ ساز شود.



لاکومب در این باره گفت: فیلم‌های انیمیشن سه بعدی بسیاری در سینمای فرانسه اکران شده‌اند. اما "پشت دیوارها" نخستین فیلم ترکیبی سه بعدی است که در فرانسه تولید می‌شود.



"پشت دیوارها" از روز ششم ژوئیه در 200 سالن سینمای فرانسه اکران می‌شود که اغلب آنها مجهز به سیستم سه بعدی هستند. "پشت دیوارها " یک تریلر روانشناختی فانتزی در حال و هوای "دیگران" به شمار می‌رود که با بودجه ای چهار میلیون یورویی ساخته شده است.