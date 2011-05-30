طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف اله سهرابی ظهر دوشنبه در جلسه طرح تابستانه نشاط معنوی در ساری افزود: نظر به در پیش بودن ایام تعطیلات تابستان، برنامه ریزی جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان در استان باید در اولویت فعالیتهای فرهنگی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران، برنامه های جامع و مفیدی را بر این اساس در سطح استان در فضای معنوی امامزادگان پیش بینی کرده است.

سهرابی اهداف برگزاری طرح نشاط معنوی را، ایفای نقش فعال در جهت قطب فرهنگی بقاع متبرکه، بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان، تقویت بنیه های اعتقادی و مذهبی قشر نوجوان و جوان با استفاده از فضای معنوی امامزادگان، ترویج اندیشه های ناب حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری و تبلیغ و ترویج فعالیتهای فرهنگی و آموزشی امامزادگان و بقاع متبرکه دانست.

سهرابی گفت: مهلت ثبت نام از تاریخ 16 خرداد ماه تا سوم تیرماه 90 بوده که افراد علاقمند می توانند با مراجعه به ادارات اوقاف وامور خیریه در سطح شهرستانها نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران بیان کرد: مخاطبین این طرح دانش آموزان دختر و پسر سنین هشت تا 16 سال بوده و کلاسها بصورت تفکیک شده برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مباحث قرآنی، آموزش آداب اسلامی و اجتماعی، داستانهای زندگانی پیامبران و امامان معصوم، آموزش احکام متناسب بخشی از مواد آموزشی این دوره ها برای دانش آموزان ابتدایی است.

سهرابی افزود: بیان اصول عقاید با محورهای نبوت، امامت، آموزش آداب اسلامی و اجتماعی، داستانهای زندگانی پیامبران و امامان معصوم، آموزش احکام متناسب، مباحث اخلاقی از قبیل هنجارهای ارتباطات اجتماعی و دوستیابی، کلاسهای هنری اعم از آموزش خطاطی، نقاشی مواد آموزشی دوره راهنمایی است.

وی گفت: مباحث قرآنی در حوزه آموزش معارف قرآن کریم، بیان اصول عقاید با محورهای توحید، نبوت، امامت و ولایت فقیه، بیان احکام شرعی به خصوص احکام جوانان و نوجوانان، مباحث اخلاقی، برگزاری جلسات پاسخ به شبهات دینی با استفاده از اساتید مجرب، کلاسهای هنری اعم از آموزش خطاطی، نقاشی است.

سهرابی افزود: در طول برگزاری طرح نشاط معنوی باید به نحوی درجهت ترویج فرهنگ وقف نیز اقدامات لازم از طریق مربیان وکلاسهای آموزشی و فضای بقاع متبرکه استفاده شود.

وی یادآور شد: برای هر مکانی که طرح نشاط معنوی اجرا می شود مبلغانی به عنوان مربیان طرح از طرف اداره کل اعزام می شوند.

وی افزود: در صورت نیاز به مربی بیشتر، از مربیان بومی استفاده و با هماهنگی با دانشگاه علوم ومعارف قرآنی مقرر شده از دانشجویان این دانشگاه افراد بومی هراستان به عنوان کمک آموزشی مبلغان اعزامی و آموزش دوره های قرآنی استفاده شود.

مدیرکل اوقاف مازندران افزود: پس از برگزاری آزمون پایان دوره به صورت کتبی و شفاهی و ثبت نمرات برای افراد گواهی پایان دوره صادر و به نفرات برتر کلاسها جوایزی اهدا خواهد شد.