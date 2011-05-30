ستاد تنظیم بازار اصناف شکل گرفت

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار که صبح امروز دوشنبه برگزار شد، گفت: در این جلسه مصوب شد تا ستاد تنظیم بازار اصناف با مسئولیت رئیس شورای اصناف کشور جایگاه رسمی به خود گیرد و وظایفی را عهده دار شود.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: قرار بر این شد ترکیب اعضا و برنامه ها برای تنظیم بازار کالا از سوی شورای اصناف کشور ارائه شود و بر این اساس، اولین پروژه این ستاد تهیه و اجرای برنامه ویژه تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان خواهد بود.

وی تصریح کرد: تشکیل این ستاد مورد استقبال شورای اصناف کشور واقع شد.