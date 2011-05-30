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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

با مصوبه ستاد تنظیم بازار ؛

ستاد تنظیم بازار اصناف شکل گرفت

ستاد تنظیم بازار اصناف شکل گرفت

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که ستاد تنظیم بازار اصناف از امروز دوشنبه تشکیل شود.

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار که صبح امروز دوشنبه برگزار شد، گفت: در این جلسه مصوب شد تا ستاد تنظیم بازار اصناف با مسئولیت رئیس شورای اصناف کشور جایگاه رسمی به خود گیرد و وظایفی را عهده دار شود.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: قرار بر این شد ترکیب اعضا و برنامه ها برای تنظیم بازار کالا از سوی شورای اصناف کشور ارائه شود و بر این اساس، اولین پروژه این ستاد تهیه و اجرای برنامه ویژه تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان خواهد بود.

وی تصریح کرد: تشکیل این ستاد مورد استقبال شورای اصناف کشور واقع شد.

کد مطلب 1324674

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