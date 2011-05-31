مجید جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر درباره برنامههای اجرایی تماشاخانه ایرانشهر در تابستان سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قرار است آقای داود رشیدی با اجرای نمایشنامهای با عنوان "آقای اشمیت کیه" نوشته سباستین تیری و ترجمه خانم شهلا حائری به تماشاخانه ایرانشهر بیایند.
وی ادامه داد: این نمایشنامه دارای شش شخصیت است و در فضایی کمدی روایت میشود. طی یک هفته آینده با انتخاب بازیگر نمایش تمرینات اثر آغاز میشود. قرار است آقای رشیدی نمایش "آقای اشمیت کیه" را تیر و مردادماه سال جاری در سالن استاد سمندریان به صحنه ببرند.
مدیر تماشاخانه ایرانشهر یادآور شد: بدیهی است از مردادماه امسال نمایش آقای عبدالرضا کاهانی هم در کنار نمایش آقای رشیدی در سالن استاد سمندریان به صحنه میرود.
جوزانی با اشاره به اجرای نمایش "زنی از گذشته" به کارگردانی محمد عاقبتی در تماشاخانه ایرانشهر گفت: این نمایش که نوشته رونالد شیمل است با ترجمه مهین صدری و دراماتورژی رضا سرور به عنوان جدیدترین کار گروه تئاتر "لیو" از مردادماه در سالن شماره یک به صحنه میرود.
وی افزود: پانتهآ بهرام، رامبد جوان، سعید چنگیزیان، سحر دولتشاهی و الهام کردا بازیگر این اثر نمایشی هستند که مرداد و شهریورماه اجرا میشود.
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