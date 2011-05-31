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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

به گفته یک مقام مسئول؛

بحران هسته ای نیروگاه فوکوشیما همچنان ادامه دارد

بحران هسته ای نیروگاه فوکوشیما همچنان ادامه دارد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یک مقام شرکت برق تپکو اپراتور نیروگاه فوکوشیما اعلام کرد بدلیل ذوب شدن بخش عظیمی از راکتورهای شماره یک، دو و سه تاخیری زیادی در تثبیت موقعیت هسته ای این نیروگاه بوجود خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ژاپن (کیودو) ، این مقام رسمی افزود: این تاخیر به طور قطع برنامه بازگشت مردمی که بدلیل سکونت در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما مجبور به تخلیه خانه های خود شده اند را نیز به وقفه خواهد انداخت .

بر اساس این گزارش سیستم خنک سازی راکتور شماره پنج نیروگاه فوکوشیما نیز روز یکشنبه بدلیل ایجاد مشکل در موتور آن به مدت15 ساعت از کار افتاد که در صورت عدم رسیدگی سریع می توانست بحران هسته ای ژاپن را وارد مرحله جدیدتری کند.
 
به دنبال زمین لرزه و سونامی ماه مارس مطابق با اسفندماه در ژاپن به راکتورهای شماره یک تا چهار نیروگاه فوکوشیما خسارت شدیدی وارد شد اما راکتورهای شماره پنج و شش آسیب چندانی ندیدند.
کد مطلب 1324690

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