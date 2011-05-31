بحران هسته ای نیروگاه فوکوشیما همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ژاپن (کیودو) ، این مقام رسمی افزود: این تاخیر به طور قطع برنامه بازگشت مردمی که بدلیل سکونت در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما مجبور به تخلیه خانه های خود شده اند را نیز به وقفه خواهد انداخت .

بر اساس این گزارش سیستم خنک سازی راکتور شماره پنج نیروگاه فوکوشیما نیز روز یکشنبه بدلیل ایجاد مشکل در موتور آن به مدت15 ساعت از کار افتاد که در صورت عدم رسیدگی سریع می توانست بحران هسته ای ژاپن را وارد مرحله جدیدتری کند.

به دنبال زمین لرزه و سونامی ماه مارس مطابق با اسفندماه در ژاپن به راکتورهای شماره یک تا چهار نیروگاه فوکوشیما خسارت شدیدی وارد شد اما راکتورهای شماره پنج و شش آسیب چندانی ندیدند.