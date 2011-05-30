بطریهای آب معدنی در معرض آفتاب سرطان زاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رضا غلامی افزود: بطریهای پلاستیکی که حاوی دوغ و نوشابه است، وقتی به مدت زیادی در معرض نورخورشید می ماند، مشتقات نفتی بطریها از آن جدا شده و در نهایت وارد آب یا دوغ می شود.

وی ادامه داد: مردم باید توجه داشته باشند از این آبهای معدنی ‌استفاده نکنند، چراکه مواد نفتی پس از جدا شدن در آب و مصرف محتویات آن، افراد را دچار بیماریهای خطرناکی همچون سرطان می کند.

غلامی گفت: ترکیبات شیمیایی موجود در بطریهای پلاستیکی از نوع A بوده و این ترکیبات بیشترین تاثیر خود را بر غدد چربی و لنفاوی می گذارد و در برخی بافتهای بدن باعث بروز تومور می شود.

معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت در خصوص تاریخ مصرف 6 ماهه آبهای معدنی‌ نیز خاطرنشان کرد: اگر آب معدنی‌ در معرض حرارت نباشد مصرف آنها تا یک سال مشکلی ندارد ولی اگر در شرایطی نگهداری و عرضه شوند که تحت تاثیر مستقیم حرارت باشند، حتی قبل از 6 ماه هم غیر قابل استفاده می ‌شوند.

برخی فروشندگان برای بازارگرمی، آبهای معدنی را در معرض دید مشتری و زیر نور آفتاب می‌ چینند و این کار به شدت بر کیفیت آب‌ معدنی تاثیر منفی می ‌گذارد.