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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۴۷

یک مدیر وزارت بهداشت:

بطریهای آب معدنی در معرض آفتاب سرطان زاست

بطریهای آب معدنی در معرض آفتاب سرطان زاست

معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت گفت: بطریهای پلاستیکی آب معدنی‌ و دوغ که در فروشگاههای عرضه مواد غذایی و آشامیدنی در معرض حرارت و در زیر آفتاب داغ نگهداری می شوند، غیر قابل استفاده و سرطان زاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رضا غلامی افزود: بطریهای پلاستیکی که حاوی دوغ و نوشابه است، وقتی به مدت زیادی در معرض نورخورشید می ماند، مشتقات نفتی بطریها از آن جدا شده و در نهایت وارد آب یا دوغ می شود.

وی ادامه داد: مردم باید توجه داشته باشند از این آبهای معدنی ‌استفاده نکنند، چراکه مواد نفتی پس از جدا شدن در آب و مصرف محتویات آن، افراد را دچار بیماریهای خطرناکی همچون سرطان می کند.

غلامی گفت: ترکیبات شیمیایی موجود در بطریهای پلاستیکی از نوع A بوده و این ترکیبات بیشترین تاثیر خود را بر غدد چربی و لنفاوی می گذارد و در برخی بافتهای بدن باعث بروز تومور می شود.

معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت در خصوص تاریخ مصرف 6 ماهه آبهای معدنی‌ نیز خاطرنشان کرد: اگر آب معدنی‌ در معرض حرارت نباشد مصرف آنها تا یک سال مشکلی ندارد ولی اگر در شرایطی نگهداری و عرضه شوند که تحت تاثیر مستقیم حرارت باشند، حتی قبل از 6 ماه هم غیر قابل استفاده می ‌شوند.

برخی فروشندگان برای بازارگرمی، آبهای معدنی را در معرض دید مشتری و زیر نور آفتاب می‌ چینند و این کار به شدت بر کیفیت آب‌ معدنی تاثیر منفی می ‌گذارد.

کد مطلب 1324692

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