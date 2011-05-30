شرکت آب ایران شش هزار میلیارد ریال هزینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پارسا ظهر دوشنبه در نوزدهمین کارگاه آموزشی بررسی مسائل مالی شرکتهای تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران حرکت در راستای تحقق پروژه ها و کاهش معضلات نیازمند یک حرکت جهادی در کشور عنوان کرد و افزود: با راه اندازی بازنگری در سیستم متحدالشکل مالی شرکتهای آب منطقه ای و شرکت مدیریت منابع آب ایران، رسیدگی به پرونده های مالی سرعت گرفته و تا زمان حاضر این کار 55 درصد پیشرفت داشته است.

وی ادامه داد: ویدئو کنفرانس برای کاهش هزینه ها بسیار مفید است که حداقل دو میلیارد ریال 50 درصد جلسات در حوزه های مختلف آب از ویدئو کنفرانس تامین می شود.

پارسا افزود: باید ارائه راهکارها در این موضوع را مد نظر داشته باشیم بنابراین برگزاری ویدئو کنفرانس در شرکتها در کاهش هزینه ها بسیار موثر است.

وی با اشاره به اینکه ما در سال 120 جلسه در راستای حل مشکلات مالی شرکتها داریم اظهار داشت : در هر حوزه مدیران عامل شرکتها با 439 ساعت آموزش به صورت شفاف نسبت به امورات حسابرسی و نظارت و بازرسی اقدام می کنند

معاون توسعه مدیریت امور مجامع شرکت آب ایران گفت: طی سال 90 تعداد سه هزار تکلیف در مجامع برای شرکتها تدوین شده است که 200 موضوع را در بر می گیرد و تنوع در موضوعات به عینه دیده می شود .

پارسا تاکید کرد: مهمترین موضوع در شرکتها شرکت داری است که باید مدیران نسبت به اداره شرکت در قالب اداری فعال باشند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی کار را دنبال کنند.

وی گفت: تعرفه های پتانسل آب صنعت است و باید مدیران تعامل لازم را با گروهای صنعتی داشته باشند که در کسب در آمد منابع بسیار موثر است و می تواند مشکل مالی را حل کند که استانهایی که به دنبال صنعت رفته اند در آمد زیادی را به خود محقق کرده اند.

معاون توسعه مدیریت امور مجامع شرکت آب ایران یاد آور شد : در این راستا باید کاهش هزینه و کنترل هزینه را توجه کنیم بنابراین اجرای این امر به معنای کم کردن رفاهیات کارکنان نیست بلکه باید هزینه ها را کنترل و چارچوب و ضوابط مشخص شود که باید مدیران درست هزینه کنند و در حوزه تخصص و خصوصی و جذب سرمایه گذار راهکار و برنامه درست و مدون داشته باشند.

پارسا با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان هزینه شده در حوزه های آب منطقه ای شش هزار و 601 میلیارد رسال بوده است، افزود: باید از فرصتها استفاده کرد و نسبت به استفاده درست هزینه ها نهایت تلاش را داشته باشیم .

وی گفت: بحث عملکردی آب منطقه ای در سال 88 هزینه زیادی داشته که رشد معقول شرکتهای آب منطقه ای به علت دستور المعل ها بوده است بنابراین باید یک بازندگی به سیستم مالی شود که 5 شرکت پایلوت کارش پیش می رود که در سال گذشته 55 درصد کار انجام شده و 45 درصد کار باقی مانده است.

معاون توسعه مدیریت امور مجامع شرکت آب ایران افزود: شرکتها باید خصوصی اداره شوند و اتوماسیون اداری مد نظر باشد و شرکتها نسبت به اتوماسیون اداری اقدام کنند و فیزیکی نامه ها از بین برود که اتوماسیون اداری در کاهش هزینه و وقت بسیار مفید است.

پارسا گفت: در حوزه های مختلف تخصصی 58 خدمت و فعالیت را احضا کردیم که گواهی امضاء الکترونیکی هم امروز در کشور کلید زده می شود بنابراین این خدمتها در روستاها با سواد بالایی که دارند اجرایی می شود.

شرکت های آب از پتانسل آموزشی استفاده نکرده اند

وی ادامه داد: در راستای افزایش تخصصی مدیران و کارکنان مدیران در سالجاری با هدفگذاری که شده 90 ساعت و کارکنان 80 ساعت آموزش تخصصی خواهند دید که متاسفانه در شرکتهای آب آن طور که باید آموزش لازم را ندیده اند و از پتانسل استفاده نکرده اند.

معاون توسعه مدیریت امور مجامع شرکت آب ایران گفت: باید آموزش هدفمند شود و بر اساس سرفصل هزینه های آموزش شفاف سازی شود بنابراین برگزاری این همایشها ایجاد انگیزه بین همکاران را زیاد می کند و در استفاده از تجربیات یکدیگر بسیار مفید است.

پارسا افزود: اگر بحث مالی در شرکتها علمی نباشد مشکل ساز است و باید تجربه و ارائه راهکار مد نظر باشد که ارائه بسیاری از منابع کار را ممکن می کند.