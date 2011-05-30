برنامه های وزارت بهداشت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا دهقانپور رئیس مرکز اورژانس تهران با اعلام این مطلب گفت: وزارت بهداشت امسال با تشکیل سه کارگروه بهداشت، درمان و امداد و نجات در مراسم بیست و دومین سالگرد ارتحال امام (ره) حضور داشته و به زائرین ارائه خدمات می کند.

وی افزود: کارگروه بهداشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و کرج تشکیل شده که در خصوص نظارت بر توزیع آب بطری، نظارت بر تانکرهای آب، ضدعفونی و کلرزنی آب، آزمایش چاه‌های محدوده حرم، پیش‌بینی استقرار آزمایشگاه سیار آب ، نظارت بر تهیه و توزیع و مصرف یخ و همچنین نظارت بر بهداشت کارخانه‌های یخ فعالیت می کنند.

دهقانپور در خصوص توزیع مواد غذایی گفت: نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی، تهیه و توزیع مواد غذایی در ایستگاههای صلواتی، نظافت سرویسهای بهداشتی محدوده حرم به عهده مرکز بهداشت محیط و کار و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت است.

به گفته وی، تأمین و نظافت سرویسهای بهداشتی سیار که در اطراف حرم وجود دارد و همچنین تأمین شوینده‌ها برعهده شرکت شهرسالم شهرداری است.

مدیر مرکز اورژانس تهران افزود: کارشناسان بهداشتی، در طول مسیر کاروان‌ها نظارت بهداشتی خواهند داشت و دستورالعمل بهداشتی نیز در این زمینه برای کاروان‌ها ارسال شده است.

وی درباره کارگروه درمان گفت: این کارگروه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و کرج، شرکت شهرسالم شهرداری، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور، اورژانس تهران، آمبولانس‌های خصوصی بهداری نیروهای مسلح، بسیج جامعه پزشکی سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان تامین اجتماعی و جمعیت هلال احمر تشکیل شده است.

دهقانپور از استقرار 4 دستگاه بیمارستان صحرایی در صحن حرم مطهر امام (ره) خبر داد و ابراز داشت: علاوه بر استقرار درمانگاه در اضلاع مختلف حرم،‌ 14 درمانگاه سرپایی نیز به تفکیک خواهران و برادران به صورت شعاعی در ضلع شمال حرم حضرت امام (ره) برپا خواهد شد.

وی همچنین افزود:‌ 4 مرکز اصلی که تیمهای اورژانس‌ تهران در آن مستقر خواهند شد به انضمام دارالشفاء حرم مطهر به زائرین خدمات درمانی می‌دهند.

مدیر مرکز اورژانس تهران بیان کرد:‌ حدود 130 دستگاه آمبولانس با کاروانها از استانهای مختلف به تهران می‌آیند و حدود 70 دستگاه آمبولانس نیز در محدوده حرم مستقر خواهد شد که توسط اورژانس تهران و دستگاه ذیربط ارائه خدمات می‌کنند.

وی در ادامه گفت: به منظور تسریع در امر خدمات رسانی به زائران،‌ 6 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 20 دستگاه موتور آمبولانس در محدوده حرم مستقر می شوند.

دهقانپور با اشاره به اینکه 500 نفر در کارگروه امداد و نجات به زائران ارائه خدمات می کنند، اظهار داشت: نیروهای امدادی در جمعیت هلال احمر، آتش‌نشانی تهران و اورژانس تهران، تیمهای پزشکی، پرستار، متخصصان طب اورژانس، تکنیسینهای فوریتهای پزشکی و کادرهای بهداشتی و درمانی در طول این مراسم در محل مستقر خواهند شد و تا بعد از مراسم متناسب با نیاز مردم به آنها خدمات ارائه می دهند.

وی در پایان تاکید کرد:‌ با توجه به تعطیلاتی که در پایان هفته پیش رو داریم تمامی پایگاههای اورژانس 115 سراسر کشور به صورت آماده باش هستند و همکاران اورژانس در بیمارستانها به زائرین و مسافران خدمات ارائه می‌دهند.