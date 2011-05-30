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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

برنامه های وزارت بهداشت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اعلام شد

برنامه های وزارت بهداشت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اعلام شد

اورژانس تهران به عنوان نماینده وزارت بهداشت در مراسم بیست و دومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) معرفی شده و با سه کارگروه در این مراسم فعالیت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا دهقانپور رئیس مرکز اورژانس تهران با اعلام این مطلب گفت: وزارت بهداشت امسال با تشکیل سه کارگروه بهداشت، درمان و امداد و نجات در مراسم بیست و دومین سالگرد ارتحال امام (ره) حضور داشته و به زائرین ارائه خدمات می کند.

وی افزود: کارگروه بهداشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و کرج تشکیل شده که در خصوص نظارت بر توزیع آب بطری، نظارت بر تانکرهای آب، ضدعفونی و کلرزنی آب، آزمایش چاه‌های محدوده حرم، پیش‌بینی استقرار آزمایشگاه سیار آب ، نظارت بر تهیه و توزیع و مصرف یخ و همچنین نظارت بر بهداشت کارخانه‌های یخ فعالیت می کنند.

دهقانپور در خصوص توزیع مواد غذایی گفت: نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی، تهیه و توزیع مواد غذایی در ایستگاههای صلواتی، نظافت سرویسهای بهداشتی محدوده حرم به عهده مرکز بهداشت محیط و کار و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت است.

به گفته وی، تأمین و نظافت سرویسهای بهداشتی سیار که در اطراف حرم وجود دارد و همچنین تأمین شوینده‌ها برعهده شرکت شهرسالم شهرداری است.

مدیر مرکز اورژانس تهران افزود: کارشناسان بهداشتی، در طول مسیر کاروان‌ها نظارت بهداشتی خواهند داشت و دستورالعمل بهداشتی نیز در این زمینه برای کاروان‌ها ارسال شده است.

وی درباره کارگروه درمان گفت: این کارگروه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و کرج، شرکت شهرسالم شهرداری، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور، اورژانس تهران، آمبولانس‌های خصوصی بهداری نیروهای مسلح، بسیج جامعه پزشکی سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان تامین اجتماعی و جمعیت هلال احمر تشکیل شده است.

دهقانپور از استقرار 4 دستگاه بیمارستان صحرایی در صحن حرم مطهر امام (ره) خبر داد و ابراز داشت: علاوه بر استقرار درمانگاه در اضلاع مختلف حرم،‌ 14 درمانگاه سرپایی نیز به تفکیک خواهران و برادران به صورت شعاعی در ضلع شمال حرم حضرت امام (ره) برپا خواهد شد.

وی همچنین افزود:‌ 4 مرکز اصلی که تیمهای اورژانس‌ تهران در آن مستقر خواهند شد به انضمام دارالشفاء حرم مطهر به زائرین خدمات درمانی می‌دهند.

مدیر مرکز اورژانس تهران بیان کرد:‌ حدود 130 دستگاه آمبولانس با کاروانها  از استانهای مختلف به تهران می‌آیند و حدود 70 دستگاه آمبولانس نیز در محدوده حرم مستقر خواهد شد که توسط اورژانس تهران و دستگاه ذیربط ارائه خدمات می‌کنند.

وی در ادامه گفت: به منظور تسریع در امر خدمات رسانی به زائران،‌ 6 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 20 دستگاه موتور آمبولانس در محدوده حرم مستقر می شوند.

دهقانپور با اشاره به اینکه 500 نفر در کارگروه امداد و نجات به زائران ارائه خدمات می کنند، اظهار داشت: نیروهای امدادی در جمعیت هلال احمر، آتش‌نشانی تهران و اورژانس تهران، تیمهای پزشکی، پرستار، متخصصان طب اورژانس، تکنیسینهای فوریتهای پزشکی و کادرهای بهداشتی و درمانی در طول این مراسم در محل مستقر خواهند شد و تا بعد از مراسم متناسب با نیاز مردم به آنها خدمات ارائه می دهند.

وی در پایان تاکید کرد:‌ با توجه به تعطیلاتی که در پایان هفته پیش رو داریم تمامی پایگاههای اورژانس 115 سراسر کشور به صورت آماده باش هستند و همکاران اورژانس در بیمارستانها به زائرین و مسافران خدمات ارائه می‌دهند.

کد مطلب 1324717

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