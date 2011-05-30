هاشمی رفسنجانی هرگونه ارتباط با جریان انحرافی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: در پی وقوع جریانات اخیر در عرصه سیاسی کشور و معرفی گروهی به عنوان جریان انحرافی که موضعگیری مراجع، علما، مسئولان و شخصیتهای مختلف و حتی رسانهها و برخی حامیان سرسخت سابق دولت را به همراه داشته بعضی افراد و محافل و رسانهها در اقدامی فرافکنانه، با توسل به شیوههای کودکانه سعی در تراشیدن شریک جرم برای گروه انحرافی دارند و با استفاده از ادعاهای خود ساخته همچون گروه رمال و جادوگر مرتبط با دولت با دفتر آیتالله هاشمی نیز در ارتباط بوده و یا توصیه آیتالله هاشمی رفسنجانی به یکی از اعضای مجلس خبرگان برای انتقاد نکردن از رئیس جریان انحرافی، سعی در انحراف افکار عمومی را دارند.
هرچند به دلیل سخیف بودن این دست از ادعاها بنا به پاسخگویی نداشتیم ولی به دلیل برخی تماسهای مردمی، ضمن تکذیب اینگونه شایعات خود ساخته، امیدواریم خداوند آنها را موفق به صدق در گفتار و شجاعت در اعتراف به اشتباهات گذشته خود در بیان حقایق نماید.
نظر شما