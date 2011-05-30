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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

24 هزار خانوار لرستانی تحت پوشش بیمه روستائیان و عشایر قرار دارند

24 هزار خانوار لرستانی تحت پوشش بیمه روستائیان و عشایر قرار دارند

بروجرد - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر نمایندگی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان لرستان گفت: صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان تاکنون 24 هزار و 139 خانوار را تحت پوشش بیمه روستائی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله مرادیان در همایش یکروزه بیمه درمان روستائیان و عشایر با محوریت نظام ارجاع در سخنانی اظهار داشت: در استان لرستان در سال 1385 این طرح ازطریق دهیاری ها و تعاونیهای تولید روستایی شروع شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق آمار بدست آمده استان لرستان در رتبه پنجم به لحاظ بیمه روستائیان و عشایر در سطح کشور قرار دارد.

سرپرست دفتر نمایندگی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان لرستان یادآور شد: از24 هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه استان لرستان سه هزار و300 خانوار مربوط به شهرستان بروجرد است.

مرادیان تصریح کرد: سکونت در روستا و مناطق عشایری، انعقاد قرارداد و اعلام آمادگی برای پرداخت حق بیمه، دارابودن حداقل 18 سال و حداکثر 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان از شرایط عضویت در این صندوق است.

وی افزود: روستاییان و عشایر می توانند با پرداخت 5 درصد حق بیمه درآمد انتخابی خود را تحت پوشش این بیمه قرار دهند.

سرپرست دفتر نمایندگی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان لرستان ادامه داد: رانندگان حمل و نقل بین شهری ساکن روستاها و مناطق عشایری و همچنین شهرهای زیر20 هزار نفر جمعیت علاوه بر بیمه کردن خود می توانند از مزایای بیمه حمل ونقل نیز بهره مند شوند.

کد مطلب 1324735

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