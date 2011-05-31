مبارزه با آفت سن در 45 هزار هکتار از مزارع استان تهران

سیدمصطفی سیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال با تلاش سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، خدمات جهاد کشاورزی و کلینیکهای گیاه‌ پزشکی شهرستانها، مبارزه به موقع با آفت سن در 45 هزار هکتار از مزارع گندم و جو آلوده به این آفت در سطح استان تهران صورت گرفت.

وی اظهار داشت: عملیات سمپاشی به منظور مبارزه با پوره سن گندم در 10 هزار هکتار از مزارع گندم و جو با مشارکت کشاورزان از 18 اردیبهشت ماه سال جاری شروع و همچنان ادامه دارد.

فعالیت تخریبی ملخ بومی در مزارع پنج شهرستان استان تهران

این مسئول درباره مبارزه با ملخ بومی اضافه کرد: این نوع آفت که بر اساس قانون حفظ نباتات جزو آفات عمومی کشور محسوب می‌ شود، در مزارع پنج شهرستان استان تهران موجود و فعالیت تخریبی دارد.

وی یادآور شد: شبکه‌های پیش‌ آگاهی و مراقبت، با همکاری بخش خصوصی برای ردیابی وضعیت ملخها در هر یک از شهرستانها فعال و با توجه به نظر کارشناسان کشاورزی و افزایش جمعیت ملخها در مزارع استان تهران مبارزه شیمیایی با آنها آغاز خواهد شد.

سیدپور افزود: در راستای این فعالیت تاکنون هشت هزار هکتار از کانونهای ملخ در سطح استان توسط شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی شناسایی و حدود دو هزار و 800 هکتار از مزارع به دلیل بالا بودن تراکم ملخها و جلوگیری از خسارات به باغات و مزارع مبارزه شیمیایی با این آفت انجام شده و ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: امسال مشارکت کشاورزان استان تهران درمبارزه با آفت سن 30 درصد افزایش داشت.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص خسارات ناشی از سن در دو حوزه کمی و کیفی ادامه داد: کاهش و افت میزان تولید محصول و از بین رفتن خاصیت نانوایی گندم از جمله این خسارات است.