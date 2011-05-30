پسران استان مرکزی از سال آینده با لباس فرم به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: طرح لباس فرم مدارس پسرانه استان مرکزی در کلیه مقاطع تحصیلی با هدف ارتقا نظم اجتماعی در مدارس پسرانه اجرا می شود.

وی افزود: ترویج فرهنگ غنی ایرانی و جلوگیری از گرایش دانش آموزان به پوششهای غربی در محیط های آموزشی از دیگر اهداف اجرای طرح لباس فرم در مدارس پسرانه استان مرکزی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود از اجرای طرح آموزش امر به معروف و نهی از منکر در آموزش و پرورش استان مرکزی از تابستان سالجاری خبر داد و گفت: با اجرای این طرح 50 نفر از اساتید استان آموزش های لازم را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر فرا می گیرند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم اجرای این طرح اساتید آموزش دیده در مرحله نخست به آموزش 2000 نفر از مدیران، کارشناسان و اقشار مختلف مردم می پردازند.

کریم زاده یادآور شد: در طول برنامه پنجم توسعه، باید 20 هزار نفر از جمعیت استان مرکزی تحت پوشش آموزش های امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرند.

