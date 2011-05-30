به گزارش خبرگزاری مهر، روز 30 فروردین زن میانسالی با مراجعه به دادسرای امور جنایی، با به همراه داشتن شکایت تنظیم شده‌ای با موضوع فقدانی برادرش به سرپرست دادسرا عنوان کرد که برادرش از روز گذشته ناپدید شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی در شعبه هفتم دادیاری دادسرای امور جنایی تهران، به دستور حیدری، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم مبارزه با آدم‌ربایی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.



در تحقیقات کارآگاهان از خواهر فقدانی، وی درباره ناپدید شدن برادرش به نام حمید 53 ساله گفت: برادرم در ساعت 21:30 از محل کار خود در خیابان سهروردی به قصد رفتن به خانه‌اش در نیاوران خارج شده، اما هیچگونه مراجعه‌ای به خانه نداشت تا اینکه در حدود ساعت 24 طی تماس تلفنی با من عنوان داشت که نیاز شدیدی به یک میلیارد تومان پول نقد داشته و باید این پول را حداکثر در ظرف 24 ساعت برای او آماده کنم.



با توجه به اظهارات خواهر فقدانی درباره درخواست برادرش برای تهیه یک میلیارد تومان و عدم مراجعه به منزل، کارآگاهان با توجه به دلایل و شواهد بدست آمده اطمینان پیدا کردند که حمید توسط فرد یا افرادی ربوده شده و درخواست مبلغ مورد نظر نیز در زیر فشار و تهدید وارد شده از سوی آنها به گروگان بوده است.



با اطمینان کارآگاهان از موضوع آدم‌ربایی و تلاش ربایندگان برای اخاذی یک میلیارد تومانی، آموزش‌های لازم درباره عدم پرداخت هرگونه وجه نقدی از سوی خانواده گروگان و اطلاع کوچکترین اخبار و اطلاعات جدید به آنها داده شد.



با بکارگیری آموزش‌های داده شده به خانواده گروگان و در شرایطی که ربایندگان در تماس‌های مکرر تلاش داشتند تا خانواده گروگان را مجبور به پرداخت یک میلیارد تومان کنند، ربایندگان که از پرداخت هرگونه وجه نقدی ناامید شده بودند اقدام به آزادسازی گروگان کرده و حمید بدون پرداخت حتی یک ریال به ربایندگان آزاد شد.



در شرایطی که ربایندگان در آخرین تماس خود با خواهر فقدانی ادعا کرده بودند که در صورت عدم پرداخت پول حاضر به آزادسازی گروگان خود نیستند، در ساعت 20 روز 31 فروردین گروگان با خانواده‌اش تماس گرفت و عنوان کرد که او آزاد شده و آدم‌ربایان وی را در فضای سبزی واقع در منطقه نیاوران از ماشین پیاده کرده و از محل متواری شده‌اند.



با حضور گروگان در اداره یازدهم وی درباره نحوه ربایش و مدت زمانی که در اختیار ربایندگان قرار داشت، به کارآگاهان گفت: در حدود ساعت 21 روز حادثه فرد ناشناسی در تماس تلفنی که با من داشت خود را وکیل دادگستری معرفی و مدعی شد که در خصوص سوء عملکرد برخی از کارمندان شرکتم اطلاعات دقیقی در اختیار دارد که مایل است آنها را در محلی غیر از نشانی شرکت در اختیار من قرار دهد.



وی ادامه داد: من به صحبت‌های این فرد علاقه‌مند شدم و تصمیم گرفتم تا برای همان شب و در طول مسیر حرکت به سمت خانه با این وکیل قرار ملاقات بگذارم اما زمانی‌که به محل ملاقات رسیدم ناگهان دو نفر، در حالیکه نقاب بر چهره داشتند، وارد اتومبیل شده و در حالیکه خود را مأمور معرفی و به همراه خود بی سیم، اسلحه و شوکر برقی در اختیار داشتند اقدام به بستن دست‌هایم کرده و پس از انتقال من به صندلی عقب و بستن چشمانم مرا به گونه‌ای در صندلی‌های عقب قرار دارند که قادر به هیچگونه حرکتی نباشم.



گروگان در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت: پس از آنکه مرا به نقطه‌ای نامشخص منتقل کردند، این افراد در حالی‌که همچنان چشمانم بسته بود اقدام به انگشت‌نگاری از من کرده و با توجه به نحوه صدا کردن خود با اسامی خاص و اطلاعات دقیقی که از وضعیت شغلی و خانواده‌ام بیان کردند شرایطی را از لحاظ روانی ایجاد کردند که در آن لحظات اول تصور کردم که آنها به واقع مأمور هستند تا اینکه موضوع پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان از سوی آنها مطرح شد و آن زمان بود که متوجه شدم این افراد آدم‌ربا بوده و تمامی اقدامات آنها صرفاً یک ظاهرسازی برای فریب من بوده است.



با توجه به اطلاعات بدست آمده از گروگان، کارآگاهان اداره یازدهم اطمینان پیدا کردند که ربایندگان از افرادی هستند که اطلاعات کامل و دقیقی از خانواده و وضعیت شغلی گروگان داشته‌اند؛ کارآگاهان در ادامه مسیر تحقیقات خود به بررسی دقیق از بستگان و همچنین کارمندان شرکت متعلق به گروگان کرده و سرانجام موفق به شناسایی فردی به نام شهرام 40 ساله شدند که از حدود 2 سال پیش به دلیل اختلافات کاری از شرکت جدا شده بود.



با شناسایی شهرام، کارآگاهان اداره یازدهم با مراجعه به منزل وی در منطقه نیاوران اطلاع پیدا کردند که وی در اواخر سال گذشته محل سکونت خود را تغییر داده و هیچکدام از همکاران سابق نیز از او اطلاع جدیدی ندارند؛ سرانجام در شرایطی که هیچگونه آدرس و نشانی جدیدی از محل سکونت شهرام وجود نداشت کارآگاهان موفق به شناسایی منزل جدید شهرام در خیابان شریعتی شده و با توجه به دلایل و مدارکی که نشان از نقش و مشارکت احتمالی وی در آدم‌ربایی بدست آمده بود، وی را در روز 1 خرداد دستگیر و به ادراه یازدهم منتقل کردند.



در شرایطی که شهرام در تحقیقات مقدماتی تلاش داشت تا خود را بی‌گناه و بی‌اطلاع از موضوع آدم‌ربایی معرفی کند اما به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافات خود ضمن معرفی دیگر همدست خود به نام جواد 40 ساله نشانی مخفیگاه و محل نگهداری گروگان در منطقه جنت‌آباد را که برای نگهداشتن گروگان اجاره شده بود را نیز در اختیار کارآگاهان قرار داد.

با شناسایی هویت دیگر متهم پرونده، جواد نیز در روز 2 خرداد دستگیر و در بازرسی از محل نگهداری گروگان، تعداد 2 قبضه سلاح کمری اسباب بازی، دو دستگاه بی‌سیم تقلبی و یک دستگاه شوکر کشف شد.



شهرام در ادامه اعترافات خود درباره انگیزه ارتکاب آدم‌ربایی نیز به کارآگاهان گفت: در حدود 2 سال پیش به واسطه برخی اختلافات کاری ایجاد شده در داخل شرکت تصمیم گرفتم تا از شرکت خارج شوم؛ از آنجائی‌که روند کاری را تا حدودی زیادی از گروگان یاد گرفته بودم تصمیم به تأسیس شرکت جداگانه گرفتم.



وی ادامه داد: برای همین برای تأمین و بالا بردن سرمایه اولیه اقدام به گرفتن پول بهره‌ای کرده و تصور می‌کردم که در مدت کوتاهی خواهم توانست تا با افزایش میزان سرمایه، پول بهره‌ای را بازپرداخت کنم اما کارها آنگونه که فکر می‌کردم ادامه پیدا نکرد و پس از چند ماه آنقدر بدهی‌ها شدید شد که قادر به ادامه کار نبودم و برای همین ورشکست شدم.



پس از شکست در ادامه کار شرکت جدید و برای آنکه بتوانم دوباره سرمایه‌ای تهیه کرده تا علاوه بر بازپرداخت قرض های خود، پول سرمایه گذاری جدیدی را بدست آورم، با این هدف و نقشه تصمیم گرفتم تا با توجه به شناخت دقیقی که از وضعیت مالی گروگان داشتم اقدام به آدم‌ربایی کرده تا از این طریق به اهداف خود دست پیدا کنم اما در این راه نیز موفق نشده و در فاصله کوتاهی توسط مأموران دستگیر شدم.