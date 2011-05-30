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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۰۷

اختصاص 5 میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح معابر شهر جلفا در منطقه آزاد ارس

اختصاص 5 میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح معابر شهر جلفا در منطقه آزاد ارس

جلفا - خبرگزاری مهر: شهردار جلفا از آغاز پروژه اصلاح معابر شهر جلفا و آسفالت راه دسترسی پل آهنی در منطقه آزاد ارس با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج آذرنژاد ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر جلفا با معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: پیرو دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس برای تغییر چهره شهر جلفا و خدمت رسانی مناسب به مردم، پروژه هایی تعریف و عملیاتی شده اند و برای اصلاح مسیر میدان گمرک به سمت پل آهنی که به زیرسازی اساسی نیاز داشت سه میلیارد ریال و جدول گذاری و پیاده رو سازی برخی از معابر شهر دو میلیاردریال اعتبار اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن شروع شده است.

ایرج آذرنژاد افزود: همچنین با تاکید مدیریت سازمان، طرح ساماندهی خیابان ورودی جلفا به نخجوان و زیباسازی فضای اطراف آن در دست مطالعه بوده و بزودی عملیاتی خواهد شد.

وی از تعامل ایجاد شده در راستای ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد و گفت: شهرداری تمام توان خود را برای تحقق اهداف سازمان منطقه آزاد ارس و رضایت مردم گردشگران به کار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز گفت: شوراها توانمندترین نهاد مردمی در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در منطقه هستند و سازمان منطقه آزاد ارس  نیز بر لزوم همکاری دوطرفه تاکید دارد.

نجف زاده با بیان اینکه مردم ملاک اصلی برای خدمت در سازمان منطقه آزاد ارس هستند، افزود: سازمان منطقه آزاد ارس با هدف خدمت و توسعه اقتصاد پایه ریزی شده و سعی می کنیم با برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی و اجتماعی در راستای توسعه همه جانبه و در نهایت جلب رضایت مردم قدم برداریم.

نجف زاده به ایام تعطیلات و لزوم اجرای برنامه های متنوع جهت غنی سازی ایام فراغت جوانان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: جوانان و نوجوانان به عنوان فعال ترین اعضای جامعه نیازمند برنامه های مفید در ایام تعطیلات تابستان هستند.

رئیس شورای شهر جلفا گفت: خوشبختانه رویکرد جدید سازمان منطقه آزاد ارس در جهت جلب رضایت مردم و ارتقا سطح امکانات و خدمات بوده و شورای شهر جلفا نیز در حمایت از این تفکر و ایده آماده همکاری است.

یوسف آهنی بر حضور پررنگتر منطقه آزاد ارس در داخل شهر جلفا تاکید کرد و گفت: شهر جلفا یکی از شهرهای نمونه در شهرسازی کشور است و از زیبایی ها و توانمندیهای بالقوه ای برخوردار است و نیازمند برنامه ریزی دقیق و سنجیده است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته مردم شاهد تحولات و تغییرات فیزیکی و فرهنگی و اجتماعی بوده اند و حضور پررنگ سازمان منطقه آزاد ارس در روند توسعه آن نقش بسزایی می تواند داشته باشد.

کد مطلب 1324751

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