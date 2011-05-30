اختصاص 5 میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح معابر شهر جلفا در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج آذرنژاد ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر جلفا با معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: پیرو دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس برای تغییر چهره شهر جلفا و خدمت رسانی مناسب به مردم، پروژه هایی تعریف و عملیاتی شده اند و برای اصلاح مسیر میدان گمرک به سمت پل آهنی که به زیرسازی اساسی نیاز داشت سه میلیارد ریال و جدول گذاری و پیاده رو سازی برخی از معابر شهر دو میلیاردریال اعتبار اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن شروع شده است.

ایرج آذرنژاد افزود: همچنین با تاکید مدیریت سازمان، طرح ساماندهی خیابان ورودی جلفا به نخجوان و زیباسازی فضای اطراف آن در دست مطالعه بوده و بزودی عملیاتی خواهد شد.

وی از تعامل ایجاد شده در راستای ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد و گفت: شهرداری تمام توان خود را برای تحقق اهداف سازمان منطقه آزاد ارس و رضایت مردم گردشگران به کار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز گفت: شوراها توانمندترین نهاد مردمی در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در منطقه هستند و سازمان منطقه آزاد ارس نیز بر لزوم همکاری دوطرفه تاکید دارد.

نجف زاده با بیان اینکه مردم ملاک اصلی برای خدمت در سازمان منطقه آزاد ارس هستند، افزود: سازمان منطقه آزاد ارس با هدف خدمت و توسعه اقتصاد پایه ریزی شده و سعی می کنیم با برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی و اجتماعی در راستای توسعه همه جانبه و در نهایت جلب رضایت مردم قدم برداریم.

نجف زاده به ایام تعطیلات و لزوم اجرای برنامه های متنوع جهت غنی سازی ایام فراغت جوانان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: جوانان و نوجوانان به عنوان فعال ترین اعضای جامعه نیازمند برنامه های مفید در ایام تعطیلات تابستان هستند.

رئیس شورای شهر جلفا گفت: خوشبختانه رویکرد جدید سازمان منطقه آزاد ارس در جهت جلب رضایت مردم و ارتقا سطح امکانات و خدمات بوده و شورای شهر جلفا نیز در حمایت از این تفکر و ایده آماده همکاری است.

یوسف آهنی بر حضور پررنگتر منطقه آزاد ارس در داخل شهر جلفا تاکید کرد و گفت: شهر جلفا یکی از شهرهای نمونه در شهرسازی کشور است و از زیبایی ها و توانمندیهای بالقوه ای برخوردار است و نیازمند برنامه ریزی دقیق و سنجیده است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته مردم شاهد تحولات و تغییرات فیزیکی و فرهنگی و اجتماعی بوده اند و حضور پررنگ سازمان منطقه آزاد ارس در روند توسعه آن نقش بسزایی می تواند داشته باشد.