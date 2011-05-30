1.4 میلیون تن چغندرقند در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد دارا بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشت کشت چغندر قند در 27 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی خبر داد و افزود: پیش بینی می شود با توجه به استفاده از بذور مناسب و پربازده امسال بیش از یک میلیون و 450 هزار تن چغندر قند در استان تولید شود که درمقایسه با پارسال حدود هفت درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه به دلیل بارشهای مناسب بهاری مزارع چغندر قند از سطح سبز مطلوبی برخور دارند، بیان داشت: ارقام دروتی، ناگانو، کاستیل، 006، 004 و 7112 از جمله مهمترین ارقام چغندر قند بوده که توسط 9 هزار چغندر کار در مزارع استان کشت شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه 85 درصد چغندر تولیدی در پنج کارخانه قند استان به شکر و دیگر فرآورده ها از جمله ملاس و تفاله تبدیل می شود، اظهار داشت: چغندر مازاد بر ظرفیت این واحدها برای استحصال به دیگر استانهای کشور صادر می شود.

به گفته دارا آذربایجان غربی طی سال گذشته با تولید یک میلیون و 342 هزار تن چغندرقند که 37 دردصد مجموع تولیدات کشور را شامل می شود، تبه نخست رادر تولید این محصول به خود اختصاص داد .