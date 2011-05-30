108 مرکز بهداشت به روستائیان لرستانی خدمات ارائه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی سالاروند ظهر دوشنبه در همایش یکروزه بیمه درمان روستائیان و عشایر با محوریت نظام ارجاع در سخنانی اظهار داشت: سلامت در توسعه نظامهای اجتماعی اهمیت فراوانی دارد چرا که جامعه باید ازعدالت و سلامت برخوردار باشد.

وی افزود: در صورتی می توان جامعه ای با ارتقاء اجتماعی مناسب داشت که بتوان سلامت را در آن جامعه در نظر بگیریم.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان لرستان با تاکید بر اینکه انسان سالم محور توسعه است، ادامه داد: اگر بخواهیم کشور و نیروی انسانی سالم داشته باشیم باید روی سلامت آنها سرمایه گذاری کنیم چرا که ما هنوز در این بخش نسبت به دیگر کشورها فاصله داریم.

سالاروند با اشاره به عوامل موثر بر سلامت جامعه، یادآور شد: عوامل محیطی، اجتماعی، بیولوژیک یا ژنیتیکی و مراقبتهای درمانی از موارد تاثیرگذار بر سلامت هستند.

وی با اشاره به چگونگی دسترسی به اهداف سلامت اضافه کرد: اقدام دو طرفه و مشارکت مردم در اجرایی شدن امر سلامت یکی از بحثهای مهم است بطوریکه که اگر مشارکت مردم در این زمینه وجود نداشته باشد هیج برنامه ای در شهر و روستا عملیاتی نمی شود.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان لرستان افزود: نظام کارآمد اجتماعی پس از مشارکت مردم از مسائل مهم در ارتقا سلامت است.

سالاروند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف از برگزاری این همایش، یادآور شد: هماهنگی بین نهادهای مربوطه در بحث بیمه روستایی در تامین سلامت مردم از مهمترین اهداف این همایش بوده است.

وی افزود: یکی از برنامه های پنج ساله دولت اجرایی کردن نظام ارجاع و تحت پوشش بیمه قرار دادن مردم شهرهای زیر 100هزار نفر است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر سیستم بیمه ارجاع روستایی در سه استان کشور در حال اجراست، بیان داشت: در حال حاضر 108 مرکز بهداشت در استان،166 پزشک و 168 ماما به مردم روستایی خدمات درمانی ارائه می دهند.

سالاروند افزود: از این تعداد 19مرکز، 25 پزشک و20 ماما در شهرستان بروجرد مشغول به خدمات رسانی به روستائیان هستند.

وی یادآور شد: در حال حاضر 760 هزار نفر از مردم استان لرستان یعنی حدود 45 درصد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی روستاییان و عشایر هستند.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان لرستان ادامه داد: با اجرای سیستم ارجاع هم هزینه های درمان کاهش پیدا کرده و هم از مراجعات غیرضروری افراد به متخصصین جلوگیری بعمل می آید.