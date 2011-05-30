به گزارش خبرنگار مهر، گروه علمی تحلیلی طیف به عنوان کانون تفکر مخابرات کشور، سومین همایش بین المللی مخابرات ایران را با هدف تحلیل و بررسی فضای مخابرات کشور در سال 2011 در مرداد‌ماه جاری برگزار می‌کند.

پس از برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مخابرات ایران موسوم به ITC 2010، گروه علمی تحلیلی طیف در نظر دارد همایش ITC 2011 را با موضوع محوری "بازیگران جدید و مشارکت در ارائه خدمات ارتباطی" برگزار کند.

شبکه ملی اطلاعات و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، رگولاتوری و بسترسازی برای مشارکت و هم‌افزایی میان بازیگران، ارائه خدمات ارزش افزوده محتوامحور بر بستر شبکه‌های مخابراتی و ایجاد فرصتهای جدید در اکوسیستم ارتباطات کشور از طریق مشارکت و همکاری از جمله موضوعات اصلی مطرح در این همایش خواهد بود.

این همایش با حضور جمعی از مسئولان و مدیران ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.