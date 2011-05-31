حمید اعتباریان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تا چند روز آینده فیلمنامه این فیلم توسط پیمان قاسم خانی به پایان می رسد و برای کارگردانی نیز یکی از گزینه ها حمید فرخ نژاد است. من فیلم "سفر سرخ" این کارگردان را دیدم و فکر می کنم گزینه مناسبی باشد.

وی افزود: فکر می کنم حتی بخش دوم برای مخاطبین جذاب تر باشد. بازیگرانی چون پیمان قاسم خانی، محسن طنابنده و امین حیائی که تغیری نمی کنند . اما قرار است بک بازیگر هندی به فیلم اضافه شود.

اعتبارین درباره نمایش "سن پطرزبورگ" در خارج از کشور گفت: این فیلم در بازار جشنواره بین الملی فیلم کن به نمایش در آمد که با استقبال خوبی روبرو شد. قرار است رایت فیلم توسط یک پخش کننده خارجی خریداری شود. هم اکنون مشغول رایزنی هستیم.

"سن پطرزبورگ" ساخته بهروز افخمی یک کمدی پرحادثه درباره رفاقت، عشق و بلوف است که فیلمنامه آن را پیمان و مهراب قاسمخانی نوشته‌اند. محسن تنابنده، پیمان قاسمخانی، شیلا خداداد، بهاره رهنما، اندیشه فولادوند، سروش صحت، امید روحانی، بابک برزویه و امین حیایی بازیگران فیلم هستند.

این فیلم پاییز سال 89 به اکران عمومی در آمد و با استقبال زیادی روبرو شد. همچنین نسخه این فیلم در شبکه نمایش خانگی نیز با فروش قابل قبولی در سال گذشته روبرو بود.