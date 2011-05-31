اخبار کوتاه ورزشی از آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ریاست جمهوری، با نائب قهرمانی پتروشیمی تبریز پایان یافت.

چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ریاست جمهوری از چهار الی هشت خرداد ماه سال جاری با حضور شش تیم خارجی (تیم ملی ازبکستان، تیم ملی قزاقستان، تیم ملی ژاپن، تیم باشگاهی ترک آستانه قزاقستان، تیم باشگاهی له تو آ مالزی و تیم باشگاهی پلن بی استرالیا) و هشت تیم داخلی (پتروشیمی تبریز، سورن تبریز، دانشگاه آزاد، ولیعصر کرمان، پیکان تهران، پانا اردبیل، نیروی هوایی عقاب و تیم ملی امید) برگزار شد.

در مجموع پنج مرحله تیم دانشگاه آزاد با زمان 49 ساعت و 26 دقیقه و 39 ثانیه در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و مقام قهرمانی مجموع رده بندی تور را به خود اختصاص داد.

تیم پتروشیمی تبریز با زمان 49 ساعت و 43 دقیقه و سه ثانیه در رده دوم قرار گرفت و تیم "له تو آ مالزی" با زمان 50 ساعت و 15 دقیقه و 59 ثانیه سوم شد.

همچنین در این رده بندی، تیم سورن تبریز با زمان 50 ساعت و 18 دقیقه و 15 ثانیه، تیم ترک آستانه قزاقستان با زمان 50 ساعت و 46 دقیقه و 48 ثانیه و تیم ملی ازبکستان با زمان 51 ساعت و 52 ثانیه به ترتیب رده های چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

تیم سورن تبریز که برای اولین بار در این دوره از رقابتها شرکت کرده بود با کسب مقام سوم این مسابقات بهترین عملکرد را داشت.

در مجموع رده بندی انفرادی: صمد پور سیدی از تیم دانشگاه آزاد با زمان 16 ساعت و 26 دقیقه و 45 ثانیه مقام قهرمانی مجموع انفرادی تور را از آن خود و صاحب پیراهن طلایی شد، " لیباردو نینو کوره دور از تیم له تو آمالزی" با زمان 16 ساعت و 29 دقیقه و شش ثانیه دوم شد و امیر زرگری دیگر رکابزن تیم دانشگاه آزاد بر سکوی سوم ایستاد.

در چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ریاست جمهوری، عنوان سلطان امتیازی به حسین ناطقی از تیم ولیعصر کرمان تعلق گرفت و" لیباردو نینو کوره دور از تیم له توآ مالزی" صاحب عنوان سلطان کوهستان شد.

دست نشان، سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز شد

نادر دست نشان به عنوان سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز برای حضور در فصل آتی لیگ دسته یک انتخاب شد.

غلامرضا سمندر مدیرعامل باشگاه در خصوص دلیل انتخاب دست نشان، افزود: تطبق برنامه های ارائه شده دست نشان با اهداف کلان باشگاه، دلیل اصلی انتخاب وی بود و این همکاری با توافق دو طرف صورت گرفت.

پیش از این لوکا بوناچیچ سمت سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد را بر عهده داشت و در فصل گذشته با این تیم به عنوان سومی گروه ب رقابت های لیگ دسته یک دست یافت.

مربیگری در تیمهای پیام مشهد، شهید قندی، مس کرمان، شهرداری بندرعباس، پگاه گیلان، استیل آذین، نساجی مازندران، نفت تهران و صنعت ساری در کارنامه ورزشی دست نشان به چشم می خورد.

صعود به لیگ برتر به همراه تیمهای مس کرمان، استیل آذین و نفت تهران و نائب قهرمانی جام حذفی با پگاه گیلان از افتخارات برجسته دست نشان در دوران مربیگری است .

تیم 12 نفره موتورسواری آذربایجان شرقی راهی رقابتهای قهرمانی کشور شد

تیم 12 نفره موتورسواری آذربایجان شرقی برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور راهی تهران شد .

تیم 12 نفره موتورسواری آذربایجان شرقی در رشته های کلاس 65 ، 85 ، 125 ، 250 سی سی و 125 و 250 سی سی پیشکسوتان در این رقابتها اعزام خواهند شد .

در رشته 65 سی سی آیدین قرجه داغی و امیر حسین کریم زاده، در رشته 85 سی سی رضا لاوی علی پور و سینا آریانی، در رشته 125 سی سی احد ابراهیم زاده، وحید نوری زاده و بهنام فتح اله زاده، در رشته 250 سی سی طوفان آریانی و داود بهاری، در رشته 125 سی سی پیشکسوتان احد برزگر و در رشته 250 سی سی پیشکسوتان رضا آریانی و علی احمد زاده در ترکیب تیم استان قرار دارند .

حسن قرجه داغی، علیرضا کریم زاده و علی اصغر شبان راد مربی، سرپرست و مکانیک تیم هستند .

رقابتهای موتورسواری قهرمانی کشور 10 خرداد ماه آغاز خواهد شد .

حضور بیش از 60 هزار نفر در همایش های پیاده روی در آذربایجان شرقی

به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و روز جهانی تلاش ورزش در 19 شهرستان آذربایجان شرقی بطور همزمان همایش پیاده روی همگانی و خانوادگی طی هفته جاری برگزار شد.

این همایش ها توسط اداره کل تربیت بدنی استان، ادارات تربیت بدنی شهرستانها، هیئت ورزشهای همگانی استان و همکاری ارگان های مختلف در سطح استان با حضور بیش از 60 هزار نفر برگزار شد.

معاون ورزشی تربیت بدنی آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: توسعه ورزش همگانی یکی از اهداف اداره کل تربیت بدنی استان در سال 90 بوده و همایش های بزرگ پیاده روی و کوهروی خانوادگی و همگانی در تبریز و استان با حضور پرشور و هزاران نفری مردم نشان دهنده این است که مردم به اهمیت ورزش و افزایش سلامتی جسمی و روحی خود در کنار خانواده اهمیت می دهند.

اکبر فرج الهی اعلام کرد: تلاشهای دولت در توسعه ورزش همگانی نمونه بارز خود را در ورزش کشور و استان نشان داده و بسط و گسترش ورزش همگانی در حال محقق شدن است و ایجاد بسترهای مناسب برای ورزش مردم از سوی شهرداری ها و خصوصا سازمان عمران عون ابن علی که محیطی زیبا را برای مردم فراهم کرده جای تقدیر و قدردانی دارد.

وی ادامه داد: برگزاری همایش‌های پیاده‌روی و کوهروی خانوادگی که منجر به نشاط و شوق خاصی در جامعه می‌شود در دستور کار مدیریت عالی استان‌قرار گرفته و دستگاه‌های ذیربط همت و تلاش خود را به منظور برگزاری هر چه بهتر این همایش ها و استمرار آن در طول سال معطوف کرده‌اند.

فرج الهی با بیان اینکه این رویداد ورزشی جامعه نهادینه شده، از تمام مدیران، مسئولان استان خواست به صورت گسترده در این همایش حضور پیدا کنند و ضمن ارتباط با مردم در راستای فرهنگ‌سازی ورزش همکاری کنند.