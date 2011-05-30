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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

اسدی:

33 مرکز خرید جو در گلستان دایر شد

33 مرکز خرید جو در گلستان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس تعاون روستایی گلستان گفت: 33 مرکز برای خرید محصول جو از کشاورزان استان دایر شده است.

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر زمان آغاز خرید تضمینی محصول جو در استان از روز سه شنبه هفته جاری اعلام کرد.

وی اظهار داشت: هر کیلوگرم محصول جو به قیمت دو هزار و 900 ریال از کشاورزان خریداری می شود.
 
به گفته اسدی، این میزان به ازای خرید هر کیلوگرم محصول جو، بابت دو درصد افت مفید و غیر مفید و تحویل در مراکز خرید تعیین شد.
 
رئیس تعاون روستایی گلستان بیان کرد: حدود 50 هزار هکتار از مزارع استان به زیرکشت جو رفته است و سال قبل 163 هزار تن محصول جو از کشاورزان خریداری شده است.
 
اسدی بیان داشت: همچنین از زمان آغاز خرید محصول کلزا تاکنون 700 تن محصول از کشاورزان استان خریداری شده است.
کد مطلب 1324784

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