اتاق فکر روابط عمومی ها تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی روابط عمومی های استان خوزستان اظهار داشت: اخبار منفی که روزانه منتشر می شود در برابر میزان کارها و اقدامات مثبت صورت گرفته در این استان از سوی دولت بسیار زیاد و این موضوع توسعه استان را با چالش جدی مواجه کرده است.

استاندار خوزستان بیان کرد: من همواره دغدغه های فراوانی در مورد کارکرد روابط عمومی های استان داشته ام که خوشبختانه این جلسه، محلی است که من می توانم بخشی از آنها را به فعالین عرصه روابط عمومی و اطلاع رسانی اطلاع دهم.

وی افزود: همواره کسانی مثل وزار و معاونین آنها زمانی که وارد استان خوزستان می شوند و ما از پیشرفتها و اقدامات مثبت صورت گرفته از سوی دولت در این استان صحبت می کنیم آنها اعلام می کنند چرا تاکنون این پیشرفت ها را نشنیده ایم.



حجازی ادامه داد: این نشان می دهد ما در بخش اطلاع رسانی به خصوص از سوی روابط عمومی های دستگاه های دولتی به شکل مناسبی عمل نمی کنیم و اغلب فعالیتهای دولت در این استان از چشم مردم و مسئولین خارج از استان و حتی داخل استان مخفی می ماند.



وی اضافه کرد: موضوع دیگری که می توان در این خصوص نتیجه گیری این است که بازتاب اخبار منفی در استان فوق العاده بالاست و در مواردی حتی کار به سیاه نمایی هم می رسد که باید در این خصوص بررسی شود که علت اطلاع رسانی نامناسب ما در این استان چیست و تعدادی از فعالین روابط عمومی ها و رسانه های استان در این خصوص باید تحقیقات لازم را انجام دهند.



استاندار خوزستان تاکید کرد: متاسفانه در بخش اطلاع رسانی در استان چندصدایی وجود دارد و هماهنگی خوبی در این خصوص در بین دستگاه ها و روابط عمومی ها و حتی رسانه های استان دیده نمی شود که این ضعف باید اصلاح شود و تا زمانی که این مشکل حل نشود ما نمی توانیم به توسعه ای مطلوب و مورد توقع دست پیدا کنیم.



حجازی افزود: اخبار منفی شاید باعث شود دولت، مبلغی را به عنوان اعتبار به استان اختصاص دهد که این موضوع البته قطعی هم نیست ولی در عوض خسارت هایی که به استان وارد می کند جبران ناپذیر هستند و برای نمونه می توان به فرار اساتید، نخبگان و پزشکان از استان، عدم استقبال سرمایه گذاران از طرح های توسعه ای استان و در نهایت تشدید مهاجرت مردم به خارج از استان می شود که بی شک دستاورد یک خبر منفی نسبت به ضررهایش ناچیز است.



وی گفت: یکی دیگر از اشکالاتی که در بخش اطلاع رسانی و خبر در استان دیده می شود این است که ما منافع شخصی خود را به منافع عمومی ترجیح می دهیم و هنگام گفتگو با رسانه ها به عواقب آن فکر نمی کنیم و تنها این هدف مدنظر ما است که از زیر مسئولیت کاری شانه خالی کنیم ولی از این موضوع غافل می شویم که ممکن این خبر و گفتگوی ما جامعه و استان را با مشکل مواجه کند و به نظر من بسیاری از مشکلات استان لزومی به رسانه ای شدن ندارد چرا که باعث بروز مشکلاتی برای استان می شود.



حجازی تصریح کرد: چند سال قبل استان خوزستان طبق آمار وزارت امور اقتصاد و دارایی از نظر سرانه درآمد اقتصادی در رده سیزدهم جدول قرار داشت و این روند امسال بدون در نظر گرفتن درآمد نفت و گاز به رده ششم رسیده است و انتظار می رود تا پایان دولت دهم این رده به سوم نیز ارتقا یابد. این رده بندی نشان می دهد وضعیت توسعه استان به شدت در حال صعود است ولی کدام رسانه به این موضوع پرداخته است.



استاندار خوزستان با اشاره به اینکه روابط عمومی باید به زبان مردم صحبت کند، عنوان کرد: از روابط عمومی استانداری خوزستان درخواست می کنم به زودی با مشارکت دستگاه های اجرایی، روابط عمومی ها و رسانه های استان اقدام به تشکیل اتاق فکر روابط عمومی های استان بکند تا بتوانیم کاری بکنیم که مردم خوزستان به استان، شهر، فرهنگ و مفاخر خود افتخار کنند.



در ابتدای این جلسه سید رسول صالحی، مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان اظهار داشت: روابط عمومی های استان با وجود تمام تلاش هایی که انجام می دهند همواره با یک سری کاستی ها مواجه هستند که شاید بخشی از آن به خود ما در استانداری نیز برمی گردد.



صالحی افزود: آنچه ما در روابط عمومی استانداری به دنبال آن هستیم این است که با یک سیاست هماهنگ، توسعه و پیشرفت استان را در تمامی بخش ها دنبال کنیم ولی جزیزه ای عمل کردن و عدم وجود هماهنگی باعث شده در این مدت به این هدف متعالی دست پیدا نکنیم.



وی ادامه داد: تدوین راهبرد کلان روابط عمومی های استان با توجه به شرایط خاص استان خوزستان یکی از اهداف ما از برگزاری این نشست بود تا روابط عمومی های استان بتوانند سیاست های این بخش را از زبان شخص اول اجرایی استان بشنوند.



در پایان این مراسم تندیس روابط عمومی ها به همراه یک هدیه از سوی مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان به نمایندگی از تمامی روابط عمومی های استان به استاندار خوزستان تقدیم شد.