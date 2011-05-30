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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

بشیریان درگفتگو با مهرخبر داد:

بررسی پنج فرضیه برای بررسی دلیل مرگ مغزی شدن "آتنا قجر"

بررسی پنج فرضیه برای بررسی دلیل مرگ مغزی شدن "آتنا قجر"

سنندج - خبرگزاری مهر: دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی سنندج از بررسی پنج فرضیه برای رسیدن به دلیل مرگ مغزی شدن کودک سه ساله سنندجی آتنا قجر خبر داد.

منوچهر بشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی انجام عمل جراحی آتنا قجر کودک سه سال سنندجی به دلیل مشکل لوزه و مرگ مغزی شدن وی سازمان نظام پزشکی سنندج ظهر دوشنبه در نشستی ویژه با حضور تیم معالج، مسئولان کلینیک و نمایندگان والدین وی دلایل بروز این حادثه را مورد بررسی قرار داد.

وی بیان کرد: در این جلسه پنج فرضیه مطرح و افراد حاضر نیز دیدگاه های خود و پزشکان معالج نیز به بیان وضعیت این بیمار در حین عمل جراحی پرداختند و البته مقرر شد که این جلسات طی روزهای آینده برای روشن شدن موضوع ادامه داشته باشد.

دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی سنندج افزود: فرضیه نخست این است که دچار شدن این کودک به مرگ مغزی هیچ ارتباطی با عمل جراحی نداشته و اتفاقی خارج از بحث عمل برای وی به وجود آمده است و وی را دچار مرگ مغزی کرده است.

بشیریان گفت: فرضیه های دوم و سوم نیز به کوتاهی و یا تخلف پزشک جراح و پزشک متخصص بیهوشی بر می گردد و فرضیه چهارم نیز به عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات مناسب و اینکه آیا کلینیک آرا مجوز انجام این عمل جراحی را داشته یا خیر، مربوط است.

وی یادآور شد: فرضیه پنجم مطرح شده در این جلسه این بود که آیا آتنا قجر به عمل جراحی نیاز داشته و یا خیر که تمامی این موارد مطرح و تیم معالج، مسئولان کلینیک آرا و دیگر پزشکان حاضر نیز به بیان دیدگاه های خود در این پنج حوزه پرداختند.

دادستان انتظامی نظام پزشکی سنندج عنوان کرد: اصل مهم در راستای بررسی این وضعیت بر برائت است و تا این لحظه هیچگونه نظری اعلام نشده و به نتیجه واحد نیز نرسیده ایم که موضوع برای بررسی بیشتر در جلسات بعدی نیز مطرح خواهد شد.

بشیریان در پایان گفت: نظام پزشکی این موضوع را به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد داد و دلایل اصلی آن نیز به اطلاع عمومی خواهد رسید و در این راستا هیچگونه کم کاری صورت نخواهد گرفت.

آتنا قجر کودک سه ساله سنندجی که روز سوم خردادماه سال جاری در کلینیک بخش خصوصی آرا سنندج و به دلیل مشکل لوزه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، از همان زمان در وضعیت کما قرار گرفته و پزشکان متخصص مرگ مغزی وی را به والدینش اعلام کرده اند.

کد مطلب 1324792

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