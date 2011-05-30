بررسی پنج فرضیه برای بررسی دلیل مرگ مغزی شدن "آتنا قجر"

منوچهر بشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی انجام عمل جراحی آتنا قجر کودک سه سال سنندجی به دلیل مشکل لوزه و مرگ مغزی شدن وی سازمان نظام پزشکی سنندج ظهر دوشنبه در نشستی ویژه با حضور تیم معالج، مسئولان کلینیک و نمایندگان والدین وی دلایل بروز این حادثه را مورد بررسی قرار داد.

وی بیان کرد: در این جلسه پنج فرضیه مطرح و افراد حاضر نیز دیدگاه های خود و پزشکان معالج نیز به بیان وضعیت این بیمار در حین عمل جراحی پرداختند و البته مقرر شد که این جلسات طی روزهای آینده برای روشن شدن موضوع ادامه داشته باشد.

دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی سنندج افزود: فرضیه نخست این است که دچار شدن این کودک به مرگ مغزی هیچ ارتباطی با عمل جراحی نداشته و اتفاقی خارج از بحث عمل برای وی به وجود آمده است و وی را دچار مرگ مغزی کرده است.

بشیریان گفت: فرضیه های دوم و سوم نیز به کوتاهی و یا تخلف پزشک جراح و پزشک متخصص بیهوشی بر می گردد و فرضیه چهارم نیز به عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات مناسب و اینکه آیا کلینیک آرا مجوز انجام این عمل جراحی را داشته یا خیر، مربوط است.

وی یادآور شد: فرضیه پنجم مطرح شده در این جلسه این بود که آیا آتنا قجر به عمل جراحی نیاز داشته و یا خیر که تمامی این موارد مطرح و تیم معالج، مسئولان کلینیک آرا و دیگر پزشکان حاضر نیز به بیان دیدگاه های خود در این پنج حوزه پرداختند.

دادستان انتظامی نظام پزشکی سنندج عنوان کرد: اصل مهم در راستای بررسی این وضعیت بر برائت است و تا این لحظه هیچگونه نظری اعلام نشده و به نتیجه واحد نیز نرسیده ایم که موضوع برای بررسی بیشتر در جلسات بعدی نیز مطرح خواهد شد.

بشیریان در پایان گفت: نظام پزشکی این موضوع را به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد داد و دلایل اصلی آن نیز به اطلاع عمومی خواهد رسید و در این راستا هیچگونه کم کاری صورت نخواهد گرفت.