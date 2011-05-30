نمایشگاه بزرگ کتاب در لردگان برپا شد

علی رحم شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و توزیع مناسب فرصت‌های فرهنگی در شهرستان لردگان با 5 هزار عنوان کتاب و بیش از 100 هزار جلد کتاب برپا شده است.

وی افزود: کتب موجود در این نمایشگاه با موضوعات علمی، مذهبی، قرآنی، ادبی، روانشناسی، تاریخی، پزشکی و کودک و نوجوان با تخفیف 30 درصد عرضه می‌شوند.

شیخی اذعان داشت: این نمایشگاه از هفت الی 25 خردادماه در محل سالن پژوهشگاه معلم جنب اداره تربیت بدنی لردگان پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان است.

