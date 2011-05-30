گسترش جنگهای کنترل از راه دور در دوره حکومت اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در مطلبی در این باره نوشت: رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما برنامه کشتار مخفیانه سازمان اطلاعات مرکزی(سیا) را گسترش داده است. وی در دوران ریاست جمهوری اش حدود دویست حمله هواپیماهای بدون سرنشین را بر فراز پاکستان ترتیب داد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: پشتوها در پاکستان جنگنده های بدون سرنشین آمریکا را در اصطلاح خود زنبور می نامند. چرا که این هواپیماها هنگام پرواز صدای وز وز می دهند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: در ابتدا این جنگنده های بدون سرنشین تنها به منظور نظارت هوایی مورد استفاده قرار می گرفتند، اما بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر این جنگنده ها به راکتهای مخصوصی مجهز شدند تا بتوانند به زعم آمریکایی ها تروریستها را به صورت هدفمند بکشند.

این هواپیماها می توانند مدت سه روز و نیم در هوا باقی بمانند و از فاصله های دور جهت دهی می شوند. آمریکا هر گز رسما درباره حملات جنگنده های بدون سرنشین خود در پاکستان توضیحی نمی دهد. بر اساس گفته های کاترین تیدر من و پتر برگن از کارشناسان آمریکایی از سال 2004 حدود 244 جنگنده بدون سرنشین بر فراز پاکستان به پرواز در آمده است. بر اثر این حملات بین 1480 تا 2360 نفر کشته شده اند.

این ارقام نشان می دهد که رئیس جمهوری آمریکا تا چه حد قدرتمند این برنامه های کشتار مخفیانه را که بحثهای زیادی را به وجود آورده است گسترش داده است. به طور متوسط رئیس جمهوری آمریکا دستور هفت حمله جنگنده های بدون سرنشین بر فراز پاکستان را در هر ماه صادر می کند. اینکه بر اثر این حملات چند غیر نظامی جان خود را از دست می دهند سخت قابل تشخیص است.

بر اساس ارزیابی های تیدر و برگن تقریبا بیست درصد کشته شدگان در این حملات غیر نظامی هستند. چیرس روگرس از کارشناسان سازمان حقوق بشر Civic ابراز نگرانی کرده و از احتمال افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در حملات جنگنده های بدون سرنشین آمریکا به پاکستان خبر داده است.



وی در سالهای 2009 و 2010 نه حمله جنگنده های بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان را مورد بررسی قرار داده و از 30 قربانی غیر نظامی در جریان این حملات که 14 زن و کودک هم در بین آنها قرار داشتند خبر داده است. این کارشناس درباره شمار پایین قربانیان غیر نظامی در جریان این حملات که منابع رسمی آمریکایی در این باره خبر می دهند به شدت ابراز شک و تردید کرده است.

تیدر و برگن نیز در تحلیلی خاطر نشان کردند این حملات در طولانی مدت نیروهای جدیدی را برای القاعده و طالبان ایجاد می کند.

این درحالی است که در پاکستان اعتراضات به این شیوه کشتار آمریکایی روز به روز تشدید می شود.حدود یک هفته پیش بیش از پنج هزار نفر در کراچی پاکستان به این سیاست آمریکا اعتراض کردند . اعتراض کنندگان پلاکادهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود حملات جنگنده های بدون سرنشین را متوقف کنید و مرگ بر آمریکا.