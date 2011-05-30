البرادعی برنامه هسته ای مصر را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط،" یسری ابو شادی" گفت : "محمد البرادعی" مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمان تصدی این سمت به منافع مصر لطمه زده و سبب تعطیلی برنامه هسته ای مصر شده است.

وی تصریح کرد: تلاش می کنیم مانع نامزدی البرادعی برای انتخابات ریاست جمهوری شویم و علیه او طی روزهای آینده شکوائیه ای ارائه خواهیم کرد.

این در حالی است که "هیثم الحریری" رئیس ستاد انتخاباتی البرادعی در واکنش به این اتهام گفت : ما وارد جنجالهای رسانه ای نمی شویم، زیرا این اقدامات در راستای تخریب وجهه البرادعی پس از انقلاب است.

شایان ذکر است که ابوشادی استاد دانشگاه اسکندریه است که به عنوان بازرس در آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می کرده است. وی عضو هیئت بین المللی انرژی هسته ای و کارشناس بین المللی در زمینه مشورتهای هسته ای و تاسیس نیروگاههاست.