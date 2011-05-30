ناصر ابو شریف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیامهای جدید در کشورهای اسلامی قیام جوانان است و این قیام فریاد آزادخواهی ملتهاست که پس از سالها تحمل اهانت و استعمار بلند شده و اکنون ملتها دریافته اند که اسلام ناب تنها راه نجات است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به تحولات اخیر منطقه عنوان کرد: نزدیک شدن مواضع ایران، ترکیه و مصر رژیم صهیونیستی را آشفته کرده و به یاری خدا اتحاد کشورهای اسلامی زمینه سازی آزادی فلسطین خواهد بود.

ناصر ابوشریف بیان داشت: امضای توافق آشتی فتح و حماس در قاهره بسیار به نفع فلسطین و انتفاضه این کشور است و آشتی دو گروه در این شرایط خاص برای فلسطین یک حیات جدید سیاسی به ارمغان آورد و نشان داد سازش و مذاکره با رژیم غاصب صهیونیستی بی‏فایده است و این توافق مقاومت را تقویت خواهد کرد.

وی افزود: فلسطینی ها با انتفاضه و مقاومت در برابر اسرائیل ایستاده اند و سلاح آنها ایمان است و با دین سلاح اسرائیل را به زانو درآورده اند و لازم است کشورهای مسلمان از آنها حمایت کنند زیرا اسرائیل با کمک آمریکا و غرب به حیات خود ادامه می دهد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از حمایتهای مردم ایران به رابطه قلبی و اعتقاد قوی رهبران فلسطین به مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: رهبران فلسطین همواره سخنان راهگشای ایشان را به دقت می‏شنوند.

ناصر ابوشریف با قدردانی از حمایت های مردم مصر از انتفاضه فلسطین و بازگشایی دائم گذرگاه رفح، کمک به فلسطین را یک مسئله اسلامی دانست و افزود: بر همه مسلمانان واجب است تا به فلسطین کمک کنند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران برای سخنرانی درهمایش "جمهوری اسلامی ایران و انتفاضه فلسطین" به شهرکرد سفر کرد.