تجهیز تمامی فرمانداریهای آذربایجان غربی به فیبر نوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: برای توسعه زیر ساخت های مخابراتی دولت الکترونیک باند پرسرعت فیبر نوری برای اولین بار در کشور در فرمانداری های 17 گانه آذربایجان غربی تا پایان خرداد ماه ایجاد می شود.

وی با اعلام اینکه برای اجرای این طرح مبلغ 17 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود ادامه داد: برگزاری جلسات استانی به صورت ویدئو کنفرانس از جمله مزایای این طرح است.

راه اندازی 195 دفتر پیش خوان دولت در آذربایجان غربی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه از راه اندازی 195 دفتر پیشخوان دولت در استان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد 95 دفتر در مناطق شهری و 100 دفتر در مناطق روستایی تا پایان امسال راه اندازی خواهند شد.

طالبی افزود: تا کنون 760 دفتر پیش خوان دولت در مناطق مختلف استان فعال شده اند که از این تعداد 230 دفتر در مناطق شهری و 530 در مناطق روستایی واقع هستند.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به فرا رسیدن ایام رحلت جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و تسلیت این ایام گفت : حضرت امام خمینی(ره) شخصیت روحانی و جهانی است که با رهنمود های خود عزت، افتخار، سربلندی و خودباوری را به مردم آزادیخواه جهان و بویژه مردم ایران اسلامی به ارمغان آورد .

وی با اشاره به اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور که بر مبنای چشم انداز 20 ساله نظام تدوین شده است، اظهار داشت: اجرای موفق برنامه پنجم کشور می تواند به عنوان نقشه راه کشور در جهت پیشرفت هرچه بیشتر نظام اسلامی در عرصه های مختلف مطرح شود .

جلیل غفاری، فرماندار پلدشت هم در این جلسه از بهره برداری 10 طرح عمرانی در دست اجرا تا پایان امسال در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح ها به طور میانگین از 10 الی 85 در صد پیشرفت برخوردار هستند که با 60 میلیارد ریال اعتبار احداث می شوند.

حجت الاسلام دوزدوزانی، امام جمعه پلدشت هم در این جلسه ضمن تسلیت فرارسیدن ایام ارتحال امام راحل گفت: بیداری جهان اسلام الهام گرفته از بیداری ملت ایران و اندیشه های والای امام خمینی (ره) است.