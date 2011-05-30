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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

قاچاق کالا در کردستان 40 درصد کاهش یافت

قاچاق کالا در کردستان 40 درصد کاهش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی کردستان از کاهش 40 درصدی قاچاق کالا طی سال گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قائد رحمتی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته میزان قاچاق کالا در استان کردستان بیش از 40 درصد کاهش داشته و انتظار می رود که با اجرایی کردن برنامه های پیش رو این روند کاهش همچنان ادامه داشته باشد.

وی عنوان کرد: تسریع در اجرایی کردن طرح انسداد مرزها، به کارگیری تمامی توان عملیاتی و اطلاعاتی نیروهای مسئول، اجرایی کردن رزمایش های استانی و شهرستانی مبارزه با قاچاق کالا و ایجاد تعامل و همسویی بین نیروهای مسئول از جمله مهمترین دلایل اصلی کاهش قاچاق کالا در استان کردستان به شمار می رود.

فرمانده انتظامی کردستان گفت: بر اساس آمارهای موجود و اعلام شده توسط نیروهای مبارزه با قاچاق کالا طی سال گذشته بالغ بر 502 هزار و 200 بطر و قوطی مشروبات الکلی در استان کردستان کشف و ضبط شده است که از ابتدای سال جاری تاکنون این آمار حدود 81 هزار 185 بطر است.

قائد رحمتی افزود: در بخش تجهیزات ماهواره سال گذشته در مجموع 62 هزار 710 جز در استان کردستان کشف شده است که افزایش میزان ورود تجهیزات ماهواره نشان از برنامه ها و دسیسه های جدی دشمن در راستای جنگ نرم بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین با اشاره به کشف دو میلیون و 427 هزار پاکت سیگار در سال گذشته در استان کردستان یادآور شد: پلیس با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی آمادگی لازم را برای برخورد با پدیده قاچاق دارد و در این راستا در سال جاری نیز این روند با شدت هر چه تمامتر دنبال می شود.

در ادامه این جلسه که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان برگزار شد، مدیران حاضر به بیان عملکرد دستگاه ها و سازمان های خود در راستای مبارزه با قاچاق کالا اشاره کردند.

کد مطلب 1324818

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