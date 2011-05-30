قاچاق کالا در کردستان 40 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قائد رحمتی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته میزان قاچاق کالا در استان کردستان بیش از 40 درصد کاهش داشته و انتظار می رود که با اجرایی کردن برنامه های پیش رو این روند کاهش همچنان ادامه داشته باشد.

وی عنوان کرد: تسریع در اجرایی کردن طرح انسداد مرزها، به کارگیری تمامی توان عملیاتی و اطلاعاتی نیروهای مسئول، اجرایی کردن رزمایش های استانی و شهرستانی مبارزه با قاچاق کالا و ایجاد تعامل و همسویی بین نیروهای مسئول از جمله مهمترین دلایل اصلی کاهش قاچاق کالا در استان کردستان به شمار می رود.

فرمانده انتظامی کردستان گفت: بر اساس آمارهای موجود و اعلام شده توسط نیروهای مبارزه با قاچاق کالا طی سال گذشته بالغ بر 502 هزار و 200 بطر و قوطی مشروبات الکلی در استان کردستان کشف و ضبط شده است که از ابتدای سال جاری تاکنون این آمار حدود 81 هزار 185 بطر است.

قائد رحمتی افزود: در بخش تجهیزات ماهواره سال گذشته در مجموع 62 هزار 710 جز در استان کردستان کشف شده است که افزایش میزان ورود تجهیزات ماهواره نشان از برنامه ها و دسیسه های جدی دشمن در راستای جنگ نرم بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین با اشاره به کشف دو میلیون و 427 هزار پاکت سیگار در سال گذشته در استان کردستان یادآور شد: پلیس با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی آمادگی لازم را برای برخورد با پدیده قاچاق دارد و در این راستا در سال جاری نیز این روند با شدت هر چه تمامتر دنبال می شود.

در ادامه این جلسه که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان برگزار شد، مدیران حاضر به بیان عملکرد دستگاه ها و سازمان های خود در راستای مبارزه با قاچاق کالا اشاره کردند.