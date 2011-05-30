احداث 7 طرح عمرانی ورزشی ویژه کارگران در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از طرحهای در دست احداث ویژه کارگران چالدران اظهار داشت: این طرحها شامل مجتمعهای ورزشی، زمین فوتبال و استخر های سر پوشیده هستند که با صرف 80 میلیارد ریال اعتبار احداث می شوند.

وی افزود: این طرحها در شهرستانهای ارومیه، خوی، میاندوآب شامل استخر های سر پوشیده و در شهرستانهای سلماس و نقده، بوکان و مهاباد شامل زمین چمن فوتبال و مجتمع های ورزشی است.

سلیمانی ادامه داد: استخر ورزشی شهرستان خوی نیز تا دو ماه آینده، استخر سر پوشیده ارومیه تا پایان سالجاری و مابقی طرح ها در سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.