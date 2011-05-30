راهکار فرهنگی بهترین شیوه در راستای مقابله با قاچاق کالاست

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان کردستان اظهار داشت: بهره برداری از راهکارهای فرهنگی و اطلاع رسانی به موقع به مردم در خصوص عواقب استفاده از کالای قاچاق بهترین شیوه برای مقابله با این موضوع است.

وی به زیان ها و خسارت های ناشی از فرآیند قاچاق کالا در کشور به ویژه در استان کردستان اشاره کرد و گفت: فرهنگ سازی و توجیه مردم مناطق مرزی به اهمیت مقابله با این معضل از مهمترین عوامل تاثیرگذار در راستای کاهش قاچاق به عنوان یک کار فرهنگی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان افزود: در صورتی که خود مردم به تاثیرات منفی قاچاق کالا آشنا شوند بهترین مانع برای کاهش قاچاق کالا شکل خواهد گرفت و باید در راستای دست یابی به این وضعیت از تمامی توان دستگاه های حوزه فرهنگی بهره برداری شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در طول سال‌جاری نیز به دلیل مجهز شدن پاسگاه‌های مرزی به دوربین و سایر تجهیزات کنترل جاده‌ای، توفقیات مناسبی در حوزه کنترل قاچاق در استان داشته ‌ایم و روند کاهش قاچاق کالا طی سال گذشته و امسال همچنان ادامه دارد.

حسن زاده در ادامه با اشاره به مصوبه دولت برای تمام دستگاه‌های مرتبط با مسئله قاچاق کالا در کشور، گفت: قرار است در آینده نزدیک نشستی با حضور دو تن از معاونان رئیس جمهوری و استانداران استان‌های مرزی با هدف بررسی این مصوبات در تهران برگزار شود.

در ادامه این جلسه مدیران حاضر به بیان عملکرد دستگاه ها و سازمان های خود در راستای مبارزه با قاچاق کالا در استان کردستان اشاره کردند.