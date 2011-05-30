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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

راهکار فرهنگی بهترین شیوه در راستای مقابله با قاچاق کالاست

راهکار فرهنگی بهترین شیوه در راستای مقابله با قاچاق کالاست

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بهره گرفتن از راهکارهای فرهنگی را بهترین شیوه برای مقابله با قاچاق کالا عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان کردستان اظهار داشت: بهره برداری از راهکارهای فرهنگی و اطلاع رسانی به موقع به مردم در خصوص عواقب استفاده از کالای قاچاق بهترین شیوه برای مقابله با این موضوع است.

وی به زیان ها و خسارت های ناشی از فرآیند قاچاق کالا در کشور به ویژه در استان کردستان اشاره کرد و گفت: فرهنگ سازی و توجیه مردم مناطق مرزی به اهمیت مقابله با این معضل از مهمترین عوامل تاثیرگذار در راستای کاهش قاچاق به عنوان یک کار فرهنگی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان افزود: در صورتی که خود مردم به تاثیرات منفی قاچاق کالا آشنا شوند بهترین مانع برای کاهش قاچاق کالا شکل خواهد گرفت و باید در راستای دست یابی به این وضعیت از تمامی توان دستگاه های حوزه فرهنگی بهره برداری شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در طول سال‌جاری نیز به دلیل مجهز شدن پاسگاه‌های مرزی به دوربین و سایر تجهیزات کنترل جاده‌ای، توفقیات مناسبی در حوزه کنترل قاچاق در استان داشته ‌ایم و روند کاهش قاچاق کالا طی سال گذشته و امسال همچنان ادامه دارد.

حسن زاده در ادامه با اشاره به مصوبه دولت برای تمام دستگاه‌های مرتبط با مسئله قاچاق کالا در کشور، گفت: قرار است در آینده نزدیک نشستی با حضور دو تن از معاونان رئیس جمهوری و استانداران استان‌های مرزی با هدف بررسی این مصوبات در تهران برگزار شود.

در ادامه این جلسه مدیران حاضر به بیان عملکرد دستگاه ها و سازمان های خود در راستای مبارزه با قاچاق کالا در استان کردستان اشاره کردند.

کد مطلب 1324829

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