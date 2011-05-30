ناتو در لیبی به اهداف خود رسیده است / قذافی در سراشیبی سقوط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آندرس راسموسن" از دستیابی این پیمان به پیشرفتهای قابل توجه در جنگ لیبی خبر داد.

وی امروز دوشنبه در نشست اعضای ناتو در بلغارستان ادعا کرد: حملات هوایی ناتو امکان تعرض نیروهای معمر قذافی به مردم لیبی را کاهش داده است.

به ادعای راسموسن، ناتو در لیبی به اهداف خود که جلوگیری از حمله قذافی به غیرنظامیان بوده، دست یافته است. وی همچنین با اشاره به تضعیف قدرت مزدوران قذافی در ماههای اخیر، از نزدیک بودن پایان کار دیکتاتور لیبی خبر داد.

دبیرکل ناتو در ادامه سخنان خود تاکید کرد قذافی در این مدت به شدت در داخل و خارج لیبی منزوی شده و نزدیکترین افراد به وی در حال ترک کردنش هستند.

به گفته راسموسن، عملیات ناتو به مواضع لیبی تا زمان قطع کامل حملات نیروهای قذافی به انقلابیون ادامه خواهد داشت. وی با اذعان بر اینکه اقدام نظامی راه حل پایان جنگ لیبی نیست از تعیین زمان دقیق برای خروج ناتو از این کشور خودداری کرد.