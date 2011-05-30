به گزارش خبرنگار مهر مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در نشستی تحت عنوان بیداری اسلامی یا آمریکایی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در مناظره ای با صادق زیباکلام شرکت کرد.

وی در خصوص بخش اول سخنان زیباکلام که به تشریح دلایل عدم اسلامی بودن حوادث منطقه می پرداخت گفت: شاهد هستیم که گاهی تاثیر انقلاب اسلامی و گاهی موضوع نفوذ و دخالت جمهوری اسلامی با هم خلط می شود اما اگر منظور دخالت مستقیم و حتی نظامی در کشورهای منطقه است که رسانه های غربی در تحلیل های خود این اتهام را به ما نسبت می دهند باید بگوییم این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد اما باید گفت که اگر این ادعای کذب را مطرح می کنند به دلیل نگرانی از نفوذ معنوی انقلاب اسلامی در این کشورهاست که اگر چنین تاثیری وجود نداشت چرا غربی ها دخالت ایران را مطرح می کنند؟

وی در ادامه در خصوص اینکه انقلاب مردم منطقه متاثر ازانقلاب اسلامی نیست گفت: آمریکا برای حفظ رژیم شاه تمام تلاش خود را به کار گرفت و از تمام ابزارها استفاده کرد و بعد از پیروزی انقلاب نیز با همکاری سازمان منافقین 1600 شهروند ایرانی را ترور کرد و همچنین تحریم اقتصادی را پیش گرفت اما سئوال دیگرم این است که اگر حتی بپذیریم که جمهوری اسلامی مستقیما تاثیری در انقلاب های منطقه نداشته آیا می توان این موضوع را منکر شد که اگر امروز در کشورهای عربی ، مردم جرات می کنند به خیابان ها بیایند و خواست های خود را مطرح کنند الگویی را در مقابل خود مشاهده می کنند که بعد از 30 سال یک کشور استوار و محکم در مقابل همه فشارهای خارجی و استکباری بر خواسته ها و مطالبات بر حق خود ایستاده است؟

وی با بیان اینکه نهضت های منطقه هم اکنون دارای رهبر نیستند گفت: نکته ای که مردم منطقه یاد گرفته اند این است که در شرایط حساس غرب را تحریک نکنند و لذا به مقامات جمهوری اسلامی اعلام می کنند که حمایت از ما را علنی نکنند.

وی ادامه داد: همچنین سران اخوان المسلمین در مصاحبه رسمی اعلام کردند که امیدواریم مردم الگویی همانند جمهوری اسلامی را انتخاب کنند و حتی یکی از دلایل ابراز وجود رئیس الازهر بعد از سخنان عربی مقام معظم رهبری این بود که از قافله هدایت و راهبری جریان بیداری در این کشورعقب نماند.

ذوالنور تاکید کرد: غربی ها اقرار می کنند که هر اتفاقی در منطقه رخ می دهد به نفع جمهوری اسلامی است و لذا معتقدم روابط مصر با ایران نیز بعد از تحولات رو به بهبود و تنفر از رژیم صهیونیستی در میان مردم منطقه و به خصوص جوانان مصری رو به افزایش است.

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سئوال زیباکلام در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد سوریه گفت: شرایط سوریه متفاوت از دیگر کشورهای عربی است و تردید ندارم حرکت در سوریه از نقطه ای خاص آغاز شده و حرکتی است که دست آمریکا و انگلیس به آن آلوده است.

ذوالنور برای اثبات این موضوع به تاخیر دو ماهه تحولات در این کشور نسبت به سایر کشورها اشاره کرد و گفت: این تغییر طولانی مدت در مقایسه با کشورهایی چون مصر و تونس و بحرین و اردین و یمن نشان می دهد که غرب مشغول برنامه ریزی برای این کشور بود و برنامه ریزی نیروهای جاسوسی و امنیتی این کشور با یک تاخیر چند ماهه به ثمر نشسته است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: آمریکا و انگلیس بیشترین سود را از سقوط حکومت سوریه می برند و دم خروسی که از قبای آنها بیرون زده این است که تنها به حوادث سوریه می پردازند و کاری به تحولات بحرین ندارند و باید در فهم افرادی که این تناقضات را درک نمی کنند شک کرد.

ذوالنور افزود: معتقدم نیستیم که سوریه یک نظام دموکراتیک کامل است اما آنهایی که به دنبال سقوط بشار اسد هستند می خواهند حکومت طرفدار آمریکا ، رژیم صهیونیستی و انگلیس بر سر کار بیاید.

وی با بیان اینکه حکومت های عربی موارد فراوانی از حقوق بشر را نقض کرده اند گفت: هفته پیش زنی را در عربستان به جرم رانندگی تحت تعقیب قرار دادند و چنین کشوری با این مشخصات هیچ گاه به عنوان ناقض حقوق بشر مطرح نشده است اما شاهد هستیم که هر سال ایران را به عنوان ناقض حقوق بشر اعلام می کنند و نامی از عربستان در فهرست سیاه حقوق بشر غربی ها مشاهده نمی شود.

وی در خصوص اینکه چرا حوادث سوریه بازتاب خبری در ایران ندارد گفت: سقوط نظام فعلی سوریه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و سیاسی این کشور در تقابل با دشمن اصلی مردم منطقه یعنی اسرائیل به سود محور مقاومت و مسلمانان منطقه نیست و طبیعی است که ایران حوادث سوریه را با اشتیاق بازتاب نخواهد داد اما چرا کسی در خصوص بایکوت خبری بحرین و یمن از سوی کشورهای مدعی اطلاع رسانی آزاد مطلبی مطرح نمی کند و سراغ نمی گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص ارتباط خوب ایران با قذافی در طول سالهای انقلاب گفت: در هنگام پیروزی انقلاب کشورهای مختلف مواضع مختلفی اتخاذ کردند و عربستان به دلیل تاخت و تاز سلفی ها و مصر به دلیل ثبت قرارداد کمپ دیوید با ایران مشکل داشتند و در آن زمان تنها فذافی داعیه رهبری جهان عرب را داشت و سعی می کرد از هر اقدام استفاده کند تا این رهبری را تثبیت کند و لذا تلاش کرد خود را به ایران نزدیک کند.

ذوالنور با بیان اینکه بعضی از حکومت ها به تدریج به دلیل تفاوت آرمان ها از ایران فاصله گرفتند گفت: قذافی فردی با ثبات نبود از همان ابتدا هم قابل پیش بینی بود که چنین وضعیتی در انتظارش باشد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه چرا در سخنانش آمریکا ملاک حق و ناحق بودن است گفت: سیاست ایران این بوده است که همواره با هیچ کشوری قطع رابطه نداشته باشد و تنها با دو رژیم که آنها را کشور تلقی نمی کند قطع ارتباط کرد که رژیم آپارتاید و رژیم صهیونیستی از این جمله است و اما با توجه به سابقه خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران در نیم قرن اخیر در این موضوع تردید نداریم که آمریکا و دنباله آن در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی دشمن سرسخت ایران هستند و طبیعی است که هر کشوری با آنها رابطه نزدیکتری داشته باشد به همان اندازه از ما دور می شود.

ذوالنور همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد اهمیت انرژی هسته ای برای جمهوری اسلامی ایران گفت: دنیا به سرعت به سمت انرژی های نو از جمله انرژی هسته ای حرکت می کند و ذخایر فسیلی در حال اتمام است و اگر همین روند صادرات نفت ادامه پیدا کند نفت ما نیم قرن دیگر تمام می شود بنابراین منطقی و عقلی است که برای حراست از منافع اقتصادی ملی و البته حیثیت علمی خود از موضوع تصاحب فناوری صلح آمیز هسته ای دفاع کنیم.