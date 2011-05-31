خانه های بهداشت روستایی در کردستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزام بیدار پور صبح سه شنبه در مراسم معارفه اولین رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان اظهار داشت: توسعه و افزایش شمار خانه های بهداشت روستایی به ویژه در مناطق دورافتاده استان کردستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در راستای ارتقاء شاخص های بهداشتی و تکمیل و ایجاد خانه های بهداشت در مناطق روستایی شبکه های بهداشت در تمام شهرستان های استان کردستان راه اندازی و فعالیت می کنند که انتظار می رود برای کسب موفقیت در این حوزه سایر ادارات و سازمان های دولتی نیز ما را همکاری کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: یکی از مهمترین حوزه های فعالیت که به حق برانگیزاننده و حرکت آفرین بوده و زیربنایی ترین ابزار توسعه در دنیای امروز به شمار می رود، فعالیت در حوزه سلامت و بهداشت است که خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته هم اکنون وضعیت استان در این بخش رضایتبخش و مناسب است.

بیدارپور با بیان اینکه همه باید در مسیر شکوفائی علمی در کشور و هماهنگی و هم افزایی به منظور تولید ثروت تلاش کنند، یادآور شد: شتاب پیشرفت علمی کشور به ویژه در زمینه تولید دارو مایه افتخار نظام اسلامی است و به همین دلیل دشمنان از این وضعیت ترس و واهمه دارند.

در پایان این مراسم که در سالن بیمارستان شهدای شهرستان دهگلان برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات موسوی جم رئیس شبکه بهداشت شهرستان قروه، دکتر کندائی به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان معرفی و آغاز به کار کرد.