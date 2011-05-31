به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد جواد باقری در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم، ضمن گلایه از برخی شهروندان، تعداد مزاحمت‌های تلفنی اورژانس را 40 درصد در سال عنوان کرد و گفت: این یک رکورد در مزاحمت تلفنی در کشور است و دستگاه‌های استان باید در این خصوص فرهنگ سازی کنند.



رئیس اورژانس قم در ادامه خواستار بستر سازی در جهت تعامل بیشتر با دستگاه‌های امدادی استان علی الخصوص آتش نشانی شد.



وی عدم همکاری در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی در زمینه فوریت‌های پزشکی و عدم وجود پایگاه هوائی در سطح استان را از مشکلات موجود اورژانس قم عنوان کرد.



رئیس اورژانس قم در ادامه یکی از اهداف اورژانس قم در سال 90 را، راه اندازی 4 پایگاه در سطح شهر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 31 پایگاه در سطح استان مشغول به ارائه خدمات به شهروندان هستند.



وی تعداد پرسنل موجود در اورژانس را 220 نفر عنوان کرد و گفت: 32 درصد از کارکنان اورژانس را امدادگر، 21 درصد کارشناس، 5 درصد پزشک و 12 درصد را کاردان تشکیل می‌دهند.



باقری با اشاره به اینکه در سال گذشته 2898 مورد تصادف در جاده های خارج از شهر و 17104مورد تصادف در داخل شهر رخ داده است، گفت: طی 2 ماه اول امسال هفت نفر در تصادف با موتورسکیلت کشته شده‌اند و 200 مورد تصادف جرحی صورت گرفته است.



وی با اشاره به اینکه سطح کیفیت خدمات اورژانس قم در وضعیت بسیار مطلوب است، زمان استاندارد رسیدن اورژانس بر سر مصدومان را 8 دقیقه در کشور اعلام کرد و گفت: با تلاش کارکنان اورژانس قم این زمان به 6.2دقیقه رسیده است.



رئیس اورژانس قم در پایان از دستگاههای اجرائی استان خواست در کمک به این مرکز از هیچ کوششی دریغ نکنند.



اورژانس قم حمایت می‌شود



نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه وظیفه اورژانس را بسیار خطیر عنوان کردد و افزود: با توجه به گستردگی برنامه‌هایی که در طول سال در قم انجام می‌شود حجم فعالیت‌های اورژانس قم نسبت به سایر شهرها فراتر است.



مجید اخوان با اشاره به به حجم ورود زائرین در سالگرد رحلت حضرت امام خمینی‌(ره) و نیمه شعبان در قم با توجه فعالیت‌های اورژانس را در این ایام مهم عنوان کرد وگفت: شورای شهر اورژانس را در حل مشکلات کمک می‌کند.

