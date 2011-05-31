جذب سرمایه گذار نیازمند بسترسازی و عزم عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین با اعلام این مطلب افزود: اهمیت موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه و عمران و آبادانی شهرها و به تبع آن کشور به ویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، تکلیف کارگزاران نظام و مدیران شهری و استانی را روشن کرده و همه باید برای ایجاد و تقویت بسترهای سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیج شویم.

شهردار تبریز با اشاره به تجربه موفق شهرداری تبریز به عنوان پیشگام و پیشتاز سرمایه گذاری کشور طی سه سال گذشته و نیز برپایی موفق همایش فرصتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 88، همایش سوم را فرصتی طلایی و ایده آل برای استان و شهر تبریز به منظور معرفی و شناساندن ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری این منطقه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی دانست.

وی بیان کرد: شهرداری تبریز به عنوان مسئول مستقیم کمیته عمران و توسعه شهری همایش سوم، جذب بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری را هدف گذاری و برای تحقق این هدف از ماه ها قبل با مشارکت یک شرکت بزرگ مطالعاتی، کار مطالعه بر روی ظرفیت های این بخش را آغاز کرده که آماده سازی 200 بسته سرمایه گذاری از نتایج آن است.

نوین تلاش برای اعتمادسازی نزد سرمایه گذاران، تسهیل شرایط و روند سرمایه گذاری، اعمال سیاستهای تشویقی، حذف موانع سرمایه گذاری و کلان نگری در حوزه سرمایه گذاری را از جمله الزامات مدیریت در این بخش برشمرد.

شهردار تبریز از تلاش شهرداری تبریز و کارشناسان حوزه مشارکت و سرمایه گذاری برای بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز چالش های فرا روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در تبریز و استان خبر داد و گفت: با این کار تلاش خواهد شد ضمن شتاب بخشیدن به روند جذب سرمایه گذاری ها، نسبت به افزایش اعتماد سرمایه گذاران اقدام شود.