حجم ذخیره آب کشور به 25 میلیارد مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از سد کلان ملایر اظهار داشت: اگر در سال‌های گذشته اقدامات اساسی در زمینه ذخیره‌سازی آب انجام نمی‌شد در حال حاضر کم‌آبی و خشکسالی گریبانگیر ایران شده بود.

مجید نامجو با تأکید بر اینکه وضعیت آب در ایران مدیریت می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر تعداد کمی از شهرهای کشور با مشکلات آب شرب روبرو هستند.

وی ادامه داد: باید ساماندهی مناسبی در راستای اجرای شبکه انتقال آب انجام شود و با ایجاد سدها این امر را به عنوان نیاز اساسی مردم مد نظر قرار داد.

92 درصد آبهای همدان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود

وزیر نیرو با اشاره به قرار گرفتن همدان در سه حوزه آبریز اظهار داشت: 92 درصد آبهای استان همدان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که این امر نیازمند توجه جدی است.

وی گفت: در سفر سوم هیئت دولت به استان همدان دشت کبودراهنگ به عنوان پایلوتی برای حفظ منابع آبی در نظر گرفته شد.

نامجو گفت: دولت یکهزار و 200 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های حفظ منابع آبی کشور اختصاص داده است.

وزیر نیرو یادآور شد: در بودجه سال جاری 11 طرح آبرسانی در کشور تعریف شده که از این تعداد دو مورد مربوط به استان همدان است.

مردم از مضرات کاهش سطح آبهای زیرزمینی آگاه شوند

نامجو با تأکید بر آگاه کردن مردم در خصوص مضرات کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، اظهار داشت: باید مدیریت دشت های کشور به مردم واگذار شود.

وی تاکید کرد: در استان همدان با اجرای سدهای اکباتان، شنجور، سرابی، نعمت‌آباد و کلان اقدامات خوبی انجام شده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه مهمترین معضل ملایر در سال‌های گذشته ناراحتی کلیوی و گوارشی شهروندان بود، گفت: با بهره‌برداری از این طرح این مشکل رفع می‌شود.

حسن ونایی تأکید کرد: توزیع عادلانه آب در کشور اقدامی شایسته در راستای عدالت است.

ونایی راه‌اندازی راه‌آهن ملایر را از خواسته‌های مردم این شهرستان عنوان کرد و با تأکید بر اینکه بهره‌برداری از این پروژه زمینه‌ساز توسعه شهرستان خواهد بود، گفت: بر اساس اعلام از سوی معاون اول رئیس جمهور این پروژه ماه آینده بهره‌برداری می‌شود.