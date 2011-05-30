  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۵۱

تابستان امسال 32 جشنواره دانش آموزی برگزار می شود

سازمان دانش آموزی در تابستان 90با برگزاری 32 جشنواره قرآنی - هنری و فرهنگی- ورزشی در 32 استان کشور پذیرای دانش آموزان سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود روستایی، قائم مقام سازمان دانش‌آموزی با اعلام خبر فوق به تاکید ات وزیر آموزش و پرورش مبنی بر افزایش دامنه فعالیت های سازمان دانش‌آموزی و همچنین معاون پرورشی و تربیت بدنی این وزارتخانه در خصوص متنوع کردن برنامه های تابستانی برای دانش آموزان اشاره و خاط نشان کرد: سازمان دانش آموزی در تابستان 90 بسته ای متشکل از فعالیت‌های قرآنی، تشکیلاتی، ‌فرهنگی، آموزشی و هنری به دانش آموزان هدیه می دهد.

وی به فعالیت های سازمان دانش آموزی در ایام تعطیلات تابستان اشاره کرد و افزود: برخی از این برنامه‌ها شامل؛ برگزاری 32 جشنواره قرآنی- هنری فرهنگی- ورزشی دانش آموزی در استان های کشور، برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی در ایام ماه مبارک رجب و پوشش سیصد هزار نفری دانش آموزان در این طرح معنوی، برگزاری سه هزار و دویست اردوی یک روزه گردشگری در سراسر کشور با محوریت مراکز دینی، موزه ها و طبیعت گردی، سازماندهی و آموزش 15000 هزار خبرنگار دانش آموز توسط خبرگزاری پانا در سراسر کشور و ... است.

به گفته قائم مقام سازمان دانش آموزی، مدیریت برنامه های تابستانی سازمان دانش آموزی" یاور مربیان" و " مربیان راهنما" است و طراحی، اجرا و مدیریت تمامی امور با همت والای دانش آموزان انجام می شود.

کد مطلب 1324875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها