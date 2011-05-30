دو میلیارد تومان از اعتبارات همدان به مصلی ملایر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی بعداز ظهر دوشنبه پس از بهره برداری از سد کلان ملایر و آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به این شهر از بام ملایر دیدن کرد.
رحیمی در این بازدید خواستار احداث کتابخانه ای برای دانشجویان کارشناسی ارشد شد.
شهردار ملایر در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران گفت: پروژه بام ملایر بزرگترین طرح تفریحی و توریستی غرب کشور است.
علیرضا امامی از اختصاص 38 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در ملایر خبر داد و گفت: این طرح به عنوان طرح بام ملایر و جاده سلامت در وسعت 460 هکتار در شهر ملایر اجرا می شود.
وی افزود: در اجرای این طرح احداث پیست اسکی، پیست ماشین سواری، پیست دوومیدانی، پیست دوچرخه سواری، زمین والیبال، زمین بسکتبال، زمین فوتبال، زمین بدمینتون، پارک کودک، شهرک ترافیک، نصب ست های بدنسازی و دستگاه های ماساژور به عهده شهرداری است.
شهردار ملایر از پیشرفت فیزیکی 25 درصدی عملیات اجرایی بام ملایر خبر داد و گفت: احداث کافی شاپ و تله کابین، ست کایت سواری، فروشگاه های زنجیره ای را نیز بخش خصوصی بر عهده خواهد داشت.
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