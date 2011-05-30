دو میلیارد تومان از اعتبارات همدان به مصلی ملایر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی بعداز ظهر دوشنبه پس از بهره برداری از سد کلان ملایر و آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به این شهر از بام ملایر دیدن کرد.

رحیمی در این بازدید خواستار احداث کتابخانه ای برای دانشجویان کارشناسی ارشد شد .

شهردار ملایر در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران گفت: پروژه بام ملایر بزرگترین طرح تفریحی و توریستی غرب کشور است.

علیرضا امامی از اختصاص 38 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در ملایر خبر داد و گفت: این طرح به عنوان طرح بام ملایر و جاده سلامت در وسعت 460 هکتار در شهر ملایر اجرا می شود .

وی افزود: در اجرای این طرح احداث پیست اسکی، پیست ماشین سواری، پیست دوومیدانی، پیست دوچرخه سواری، زمین والیبال، زمین بسکتبال، زمین فوتبال، زمین بدمینتون، پارک کودک، شهرک ترافیک، نصب ست های بدنسازی و دستگاه های ماساژور به عهده شهرداری است .