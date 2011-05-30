راه آهن ازنا - اصفهان آرزوی دیرینه مردم/ پروژه امسال آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله رحمانی با اشاره به حذف ردیف اعتباری راه آهن ازنا - اصفهان که با پیشنهاد نماینده مردم اصفهان در مجلس صورت گرفت، بیان داشت: نماینده اصفهان به مردم منطقه خودش ظلم و خیانت کرد چرا که بیش از 200 کیلومتر این خط آهن در استان اصفهان قرار دارد و تقریباً 40 تا 50 کیلومتر آن در لرستان است.

وی راه آهن ازنا - اصفهان را یکی از آرزوهای دیرین مردم مناطق لرستان و اصفهان دانست و ادامه داد: حدود 70 سال است که مردم ما پیگیر راه آهن هستند و در این مدتی که در مجلس بودیم با همه وجود پیگیری کرده‌ایم تا این خواسته بحق مردم تحقق پیدا کند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال 89 تمام کارهای مطالعه این راه آهن انجام و طی یک نامه به معاونت راهبردی رئیس جمهور جهت اخذ کمیسیون ماده 32 ارسال شد، گفت: قبل از سفر سوم هیئت دولت ماده 32 این پروژه نیز صادر شد تا عملاً اعتبار بگیرد.

رحمانی به تصویب این پروژه در سفر هیئت دولت اشاره کرد و گفت: بودجه این راه آهن در سال 88 و 89 در جدول 12 ردیف بودجه آمده بود و مجوز ماده 32 را که پیگیری کردیم، از جدول ردیف 12 خارج شد تا به پیوست برود، اما متاسفانه در سازمان مدیریت و هنگام چاپ از قلم افتاد؛ این در حالی است که با پیگیری‌ و اعتراض، در کمیسیون تلفیق اعتبار آن را تعیین کردند تا اجرایی شود.

وی افزود: در روز آخر شائبه‌ای در مجلس پیش آمد که اعضای کمیسیون تلفیق اعمال نظر کرده‌اند و اعتبار مناطق خود را افزایش داده‌اند که به رئیس مجلس اعتراض کردم، اما متاسفانه بدون اینکه از نمایندگان موافق و مخالف سوالی کنند آن روند ادامه یافت.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعتراضات منجر به این شد که از محل توازن منطقه‌ای معادل با همان اعتبار این راه آهن را در سال 1390 اجرایی کنند.

رحمانی یادآور شد: در مجموع با اخذ مجوز ماده 32 اجرای این طرح مهم و ملی راه آهن ازنا - اصفهان در سالجاری اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: دولت برای آغاز طرح مطالعاتی و اجرایی این طرح ریلی در سال جاری اعتبار اولیه ای معادل 30 میلیارد ریال اختصاص داده است.

بنابر این گزارش، در جریان تصویب بودجه سال 90 در مجلس شورای اسلامی در حالیکه پس از نزدیک به سه دهه مطالعه بارقه امیدی برای عملیاتی شدن پروژه های ریلی استان لرستان با نگاه ویژه دولت دهم ایجاد شده بود که در اقدامی کم سابقه با به رای گذاشتن ردیف های بودجه ای اعتبار در نظر گرفته شده برای مطالعه راه آهن ازنا - اصفهان را حذف شد.

این در حالیست که استان لرستان با وجود سابقه 70 ساله در عبور خطوط ریلی هنوز به لحاظ توسعه شبکه ریلی از استانهای محروم کشور محسوب می شود به طوریکه تنها خط آهن استان به منظور ارتباط شمال به جنوب کشور از شهرستان دورود و ازنا عبور می کند که این امر لرستان را تنها تبدیل به گذرگاهی برای عبور مسافران تهران - جنوب و بالعکس کرده است.

این موضوع موجب شده است که لرستانیها از مزایای زیرساخت حمل و نقل ریلی بی بهره باشد و این استان تنها در جایگاه یک گذرگاه ریلی ایفای نقش کند در حالیکه هنوز مرکز استان لرستان به شبکه حمل و نقل ریلی متصل نیست تا خرم آباد همچنان در حسرت مسافرتهای ریلی و استفاده از شبکه حمل و نقل ریلی باقی بماند.

این موضوع که بارها از سوی مردم استان مورد انتقاد قرار گرفته بود در نهایت منجر به نگاه ویژه دولت برای عملیاتی کردن پروژه راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک و مطالعه و اجرای پروژه های ریلی ازنا - اصفهان و دورود - بروجرد به سمت غرب شد تا بارقه امیدی برای خروج لرستان از بن بست حمل و نقل ریلی شکل بگیرد که متاسفانه با وجود درج این پروژه ها در لایحه بودجه در جلسه مجلس شورای اسلامی در اقدامی کم سابقه ردیف بودجه ای راه آهن ازنا - اصفهان در پی اصرار برخی نمایندگان به رای گذاشته شد تا نصیب منطقه محروم لرستان از نگاه ویژه نمایندگان حذف این ردیف بودجه باشد.

این در حالیست که توسعه شبکه ریلی لرستان علاوه بر تصویب در سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان و بودجه سال 89 در مصوبات کارگروه توسعه لرستان هم مورد تاکید قرار گرفته است.