ارزشگرايان در انتخابات آينده روي يك كانديداي واحد متمركز مي شوند

به گزارش سرويس سياسي مهر ،ولايتي در ديدار اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به نوع آرايش سياسي در كشور گفت: ارزشگرايان جريان نيرومند برخاسته از متن جامعه ما هستند كه طي بيش از يك ربع قرن تاريخ جمهوري اسلامي هميشه در مقابل بحرانها، بدون كمترين لرزش ثابت قدم ايستادهاند. انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و شوراها نشان داد كه مردم در هرزمان احساس كنند آرمانها و ارزشهاي مورد اعتقاد آنان با تهديد رو به رو است از ارزشگرايان كمك خواستهاند تا در جهت حل معضلات و رفع موانع و وصول به آرمانهاي آنان اقدام نمايند.
وي افزود : طي سالهاي اخير يك جريان ساختار شكن به دنبال هدم نهادهاي قانوني و ستيز با بنيانهاي انقلاب و آرمانهاي مردم بود. متأسفانه برخي با غفلت از مقاصدشان نوعي همگرايي و يا سكوت در برابر اهداف آنها داشتند. لذا مردم بادرك شرايط تاريخي كشور به جرياني روي آوردند كه هميشه اولين دغدغه آنها صيانت از منافع ملي و نگهباني از آرمانهايي است كه خونهاي پاكي براي آن ريخته شده است.
ولايتي گفت : جريان ارزشگرا معتقد به عقل جمعي است. اگر عقل جمعي ما به نامزد مشتركي رسيد همه ما موظف به حمايت و تقويت او هستيم. اميدوارم جناح ارزشگرا و مردمي بر روي يك فرد واحد متمركز شوند.
وي افزود: غرور و تكبر و خود بزرگ بيني سم مهلكي براي عقلانيت است، ما نبايد خود را بزرگتر از آنچه هستيم ببينيم و خودكوچك بيني هم معقول نيست، ما با حفظ احترام احزاب و جريانهاي سياسي كشور به منظور حضور حداكثري مردم در انتخابات آينده بايد سهم خود را به عنوان يك جريان اصيل و نيرومند ادا كنيم.
مشاور بينالملل مقام معظم رهبري با اشاره به ويژگيهاي انتخابات آينده گفت: حضور وسيع و گسترده مردم در انتخابات آينده و انتخاب رئيس جمهوري متعهد به آرمانهاي انقلاب، مدير، مدبر و شجاع، ضامن اقتدار جمهوري اسلامي در صحنههاي جهاني و منطقهاي است، خوشبختانه اين مسئلهاي است كه مردم ما آن را درك ميكنند.
وي با اشاره به اين كه هر كس كه ميخواهد در اندازه يك داوطلب و يك نامزد در انتخابات رياست جمهوري حضور يابد بايد برنامه و تيم كاري داشته باشد، گفت: طبيعي است هركس كه به انتخابات آينده فكر مي كند بايد برنامه كاري مبتني بر نظرات و خواستههاي مردم و رفع كمبودها داشته باشد.
وي افزود: قانونگرايي يك امر جدي است و در همين چارچوب تمام قوانين و مقررات كشور و نيز قانون اساسي به عنوان يك ميثاق ملي و همچنين چشم انداز برنامه 20 ساله بايد به عنوان محور اصلي برنامه كاري يك رئيس جمهور باشد و او التزام عملي و نظري به اجراي آن داشته باشد، نكته مهم ديگر نحوه عملياتي كردن اين قوانين است كه متأسفانه طي ساليان گذشته به بسياري از قوانين مصوب در قلمروهاي مختلف عمل نشده و موجب بروز مفاسدي گرديده كه بايد به طور جدي و عملي در مقام اصلاح آن مفاسد و كاستيها براييم.
وي گفت: ما مديران بسيار نيرومندي در بدنه اجرايي كشور داريم كه به دلايلي فرصت بروز و ظهور پيدا نكردهاند.اداره دولت آينده در گروه انتخابات بيست و چند وزير نيست حداقل 2000 مدير در وزارت خانه ها و سازمانهاي گوناگون بايد هماهنگ با اصول و برنامه هاي عمل كنند تا توفيق دولت را تضمين نمايند قطعا مديران لايق در اين رويكرد حذف نخواهند شد .
در اين نشست كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد اعضاي شوراي مركزي هر كدام سوالاتي را مطرح كردند كه از سوي ولايتي پاسخ داده شد.
ولايتي در خصوص مسايل هستهاي ايران گفت: گفتگوهاي هستهاي ايران با اروپا فصل جديدي از مناسبات خارجي ماست، فصلي كه در آن ايران به عنوان يك طرف نيرومند در يك سوي ميز نشسته و از موضع قدرت سخن مي گويد.
وي افزود: قدرتهاي جهاني بايد ايران را به عنوان عضوي از اعضاي باشگاه هستهاي جهان بپذيرند. ما اين قدرت را به مدد جانفشانيها و تلاش هاي فرزندان اين مملكت كسب كرديم.دفاع از حقوق حقه ملت كه هيچ كس نمي تواند از آن غفلت كند .
وي همچنين گفت: حمايت از مذاكره كنندگان در اين گفتگوها به معناي آن نيست كه از روشها و تاكتيكهاي مذاكره انتقاد نشود، ممكن است اشتباهاتي صورت گرفته باشد كه بايد از تكرار آن جلوگيري كنيم و در عين حال بايد بدانيم كه مذاكره كنندگان مأمورين معتمد نظام هستند كه در ميدان دشوار مذاكرات پيچيده سياسي دست و پنجه نرم ميكنند، لذا نبايد تضعيف شوند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به يك سوال در مورد مشكلات اقتصادي كشور گفت: مسئله بيكاري، تورم، فساد اداري، فقر و به طور كلي مشكلات معيشتي مردم بزرگترين دغدغه دولت آينده بايد باشد.
وي گفت: ما اگر به قانون برنامه و بودجه عمل ميكرديم شايد مشكل اقتصادي نداشتيم. به عقيده من مشكلات از آنجا ناشي شده است كه كارگزاران اقتصادي ما مطابق آنچه كه در قانون برنامه و بودجه آمده عمل نكردهاند، شاهد اين ادعا تفريغ بودجهاي است كه همه ساله در مجلس خوانده ميشود، اين سند ملي نشان ميدهد آنچه كه اجرا مي شود با آنچه كه قانون مقرر كرده است فاصله زيادي دارد.
گفتني است ولايتي يكي از كانديداهاي مطرح براي انتخابات رياست جمهوري آينده است و حزب موتلفه اسلامي در نظر دارد از ديگر كانديداهاي مطرح جناح ارزشگرا نيز براي درك مواضع آنها در شوراي مركزي دعوت به عمل آورد.
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