ارزشگرايان در انتخابات آينده روي يك كانديداي واحد متمركز مي شوند

به گزارش سرويس سياسي مهر ‏،ولايتي در ديدار اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به نوع آرايش سياسي در كشور گفت:‌ ارزشگرايان جريان نيرومند برخاسته از متن جامعه ما هستند كه طي بيش از يك ربع قرن تاريخ جمهوري اسلامي هميشه در مقابل بحرانها، بدون كمترين لرزش ثابت قدم ايستاده‌اند. انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و شوراها نشان داد كه مردم در هرزمان احساس كنند آرمانها و ارزش‌هاي مورد اعتقاد آنان با تهديد رو به رو است از ارزشگرايان كمك خواسته‌اند تا در جهت حل معضلات و رفع موانع و وصول به آرمان‌هاي آنان اقدام نمايند.



وي افزود : طي سال‌هاي اخير يك جريان ساختار شكن به دنبال هدم نهادهاي قانوني و ستيز با بنيان‌هاي انقلاب و آرمان‌هاي مردم بود. متأسفانه برخي با غفلت از مقاصدشان نوعي همگرايي و يا سكوت در برابر اهداف آنها داشتند. لذا مردم بادرك شرايط تاريخي كشور به جرياني روي آوردند كه هميشه اولين دغدغه آنها صيانت از منافع ملي و نگهباني از آرمان‌هايي است كه خون‌هاي پاكي براي آن ريخته شده است.



ولايتي گفت : جريان ارزشگرا معتقد به عقل جمعي است. اگر عقل جمعي ما به نامزد مشتركي رسيد همه ما موظف به حمايت و تقويت او هستيم. اميدوارم جناح ارزشگرا و مردمي بر روي يك فرد واحد متمركز شوند.



وي افزود: غرور و تكبر و خود بزرگ بيني سم مهلكي براي عقلانيت است، ما نبايد خود را بزرگتر از آنچه هستيم ببينيم و خودكوچك بيني هم معقول نيست، ما با حفظ احترام احزاب و جريان‌هاي سياسي كشور به منظور حضور حداكثري مردم در انتخابات آينده بايد سهم خود را به عنوان يك جريان اصيل و نيرومند ادا كنيم.



مشاور بين‌الملل مقام معظم رهبري با اشاره به ويژگي‌هاي انتخابات آينده گفت: حضور وسيع و گسترده مردم در انتخابات آينده و انتخاب رئيس جمهوري متعهد به آرمان‌هاي انقلاب، مدير، مدبر و شجاع، ضامن اقتدار جمهوري اسلامي در صحنه‌هاي جهاني و منطقه‌اي است، خوشبختانه اين مسئله‌اي است كه مردم ما آن را درك مي‌كنند.