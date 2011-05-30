مبادلات ایران و ارمنستان تا سال آینده 30 درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر آرمن موسیسیان وزیرانرژی و منابع طبیعی ارمنستان که به ایران سفر کرده است در حاشیه برگزاری اجلاس مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با میزان ارتقا مناسبات تجاری بین دو کشور در آینده گفت: امروز حجم مبادلات بین ایران و ارمنستان 270 میلیون دلار است که تلاشهای گسترده ای از نشست قبلی کمیسیون مشترک تا این نشست انجام شده و بعد از این نشست هم ادامه خواهد یافت.

وی افزود: پیش بینی می کنیم که برای سال آینده و نشست آتی رشد 30 درصدی در مبادلات تجاری را شاهد باشیم.

موسیسیان در پاسخ به سئوالی در رابطه با نقش ایران در مسئله قره باغ عنوان کرد: ایران برای ما در این زمینه اهمیت بسیار زیادی دارد و سیاست محوری ایران برای امنیت در منطقه بخصوص حل مسئله قره باغ است.

وی گفت: ایران از هیچ تلاشی برای حل مسئله قره باغ دریغ نمی کند و این سیاست ایران از مصالح منطقه نشات می گیرد.