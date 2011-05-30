فارغ التحصیلی 500 نفر از آکادمی بنغازی/ پیوستن نظامیان قذافی به انقلابیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عرب آنلاین، "محمود شمام" مسئول رسانه ای شورای ملی موقت لیبی گفت: هشت افسر عالی رتبه قذافی که چهار سرتیپ در میان آنها حضور دارند به انقلابیون پیوسته اند. این افراد هم اکنون در رم هستند و از طریق تونس از لیبی خارج شده اند.

خبر دیگر اینکه 500 افسر از آکادمی نظامی بنغازی فارغ التحصیل شدند.در مراسم مذکور علاوه بر خانواده های این افسران مقامات عالی رتبه نظامی انقلابیون لیبی حضور داشتند.

"عبدالفتاح یونس" فرمانده انقلابیون لیبی در این مراسم طی سخنانی گفت : زمان آن فرا رسیده است که بر ظلم فائق شویم و ماشین جنگی که کودکان و زنان و سالخوردگان را هدف قرار می دهد نابود کنیم.

یکی از افسرانی که دوره نظامی اش به پایان رسیده است ضمن تاکید بر ادامه مقاومت علیه قذافی گفت : معمر را کنار می زنیم و لیبی را آزاد می کنیم؛ لیبی قبیله واحدی را تشکیل می دهد.