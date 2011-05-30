بلغارستان برای شرکت در طرح سپر موشکی ناتو اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "بویکو بوریسف" نخست وزیر بلغارستان گفت این کشور آماده پذیرش سامانه های سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود است.

وی در نشست امروز اعضای ناتو در صوفیه تاکید کرد: به عنوان یک عضو ناتو موضع ما بسیار روشن است ما امکان میزبانی سپر موشکی برای پوشش دادن تمام منطقه را داریم.

به گفته نخست وزیر بلغارستان، با وجود خواست این کشور، استقرار سپرموشکی به مسائل تکنیکی و تصمیم اعضای ناتو بستگی دارد.

شرکت کنندگان در نشست امروز ناتو علاوه بر بررسی تحولات منطقه و نقش این پیمان در جنگ لیبی، درباره استقرار سپر موشکی در کشورهای شرق اروپا که بلغارستان نیز از نامزدهای آن است، رایزنی کردند.