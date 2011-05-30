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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۴۹

خبره اعلام کرد:

دعوت از حقوقدانان، قضات و مسئولان دستگاه‌ها برای تنقیح قوانین کشور

دعوت از حقوقدانان، قضات و مسئولان دستگاه‌ها برای تنقیح قوانین کشور

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های کشور برای تنقیح قوانین گفت: در این زمینه از حقوق‌دانان، قضات، کارشناسان و مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی دعوت به همکاری می‌کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و تجربیات آنها در تنقیح قوانین کشور استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله خبره در جلسه بحث و بررسی تنقیح قوانین کشور که با حضور رئیس، قائم‌مقام، معاونین و مدیران سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، تصریح کرد: در خصوص تنقیح قوانین تصمیم گرفتیم که از تمامی ظرفیت‌های کشور بهره بگیریم.

وی افزود : از حقوقدانان، قضات، مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی کشور دعوت می‌شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های حقوقی آنها برای تنقیح قوانین کشور استفاده نماییم.

جلسه بحث و بررسی تنقیح قوانین کشور به منظور ارایه اطلاعات تکمیلی و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات مطرح در زمینه‌ تنقیح قوانین کشور ، در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
 
کد مطلب 1324950

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