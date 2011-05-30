به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله خبره در جلسه بحث و بررسی تنقیح قوانین کشور که با حضور رئیس، قائم‌مقام، معاونین و مدیران سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، تصریح کرد: در خصوص تنقیح قوانین تصمیم گرفتیم که از تمامی ظرفیت‌های کشور بهره بگیریم.



وی افزود : از حقوقدانان، قضات، مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی کشور دعوت می‌شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های حقوقی آنها برای تنقیح قوانین کشور استفاده نماییم.

جلسه بحث و بررسی تنقیح قوانین کشور به منظور ارایه اطلاعات تکمیلی و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات مطرح در زمینه‌ تنقیح قوانین کشور ، در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

