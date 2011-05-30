وزیر امور خارجه ایران برنامه ای برای سفر به عربستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر محمد رئوف شیبانی در پاسخ به سئوالی در خصوص اخبار منتشره پیرامون سفر دکتر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان به عربستان اظهار داشت در حال حاضر هیچ برنامه ای جهت سفر وزیر امور خارجه به عربستان تنظیم نشده است.



وی اضافه کرد مشکلات فعلی در بحرین موضوع داخلی این کشور است و نیروهای نظامی خارجی می بایست هرچه سریعتر خاک بحرین را ترک کنند و این مسئله باید بصورت بحرینی - بحرینی حل شود و دخالت دیگران بخصوص ورود نیروهای نظامی بر مشکل می افزاید.



معاون وزیر امور خارجه کشورمان افزود: استقرار ثبات در منطقه از اولویتهای مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

