در گفتگو با مهر عنوان شد:

گلستان با وضعیت ایده آل گردشگری دریایی فاصله دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر بنادر و دریانوردی گلستان در خصوص سهم استان از گردشگری دریایی گفت: گلستان با وضعیت ایده آل گردشگری فاصله دارد و تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی است.

زین العابدین بازیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گلستان در مقایسه با سایر استانهای ساحلی کشور و متناسب با امکانات مسافری از جایگاه نسبتا مناسبی برخوردار است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که تا رسیدن به وضعیت ایده آل گردشگری دریایی، نه تنها در گلستان بلکه در سایر استانها نیز نیازمند برنامه ریزی، ایجاد امکانات، تسهیلات و شرایط خاص گردشگری دریایی است.

وی عنوان کرد: البته وظیفه اصلی سازمان بنادر و دریانوردی جذب گردشگر دریایی یا ایجاد امکانات و تسهیلات نیست بلکه در کنار سایر سازمانها، ارگانها و نهادها می تواند نقش خود را ایفا کند.
 
بازیاری بیان کرد: در تعطیلات نوروزی امسال 29 هزار نفر مسافر و گردشگر دریایی از سواحل استان دیدن کردند که از این نظر رتبه پنجم را در بین هفت استان ساحلی کشور کسب کردیم.
 
مدیر بنادر و دریانوردی گلستان افزود: این وضعیت با توجه به قدمت گردشگری در استان و ساختار موجود وضعیت خوبی است.
 
بازیاری اعلام کرد: حدفاصل نوروز 89 تا 90 تعداد 229 هزار و 610 نفر گردشگر دریایی از اقصی  نقاط کشور از بنادر استان بازدید کردند.
 
وی گفت: می توان در کنار سایر جاذبه های گردشگری نظیر اماکن تاریخی، تفرجگاه ها، آبشار و حوضچه ها توجه خاصی را نیز به جذب گردشگر در یایی در استان معطوف داشت.
